Les portefeuilles de Roland Laskine : Le creux du CAC 40 pourrait être atteint dans la semaine de l’entre-deux tours

Les grandes maisons de gestion recommandent la prudence jusqu'au second tour des élections législatives prévu le 7 juillet. Avec un tel pronostic, les experts ne prennent aucun risque. Une fois que les résultats définitifs seront publiés on y verra plus clair, mais les jeux seront déjà faits en Bourse. En se référant à l'adage selon lequel la Bourse « achète plutôt la rumeur que la nouvelle », tout porte à croire que les investisseurs ne resteront pas les bras croisés pendant les deux semaines à venir. On peut au contraire penser qu'ils vont commencer à prendre position dès le lendemain du premier tour du 30 juin. L'étude du comportement du marché au cours des précédentes élections en France, mais aussi à l'étranger, montre en effet que les creux de marchés sont généralement atteints avant le verdict définitif des urnes.

Avec une chute de 4,2% de l'indice CAC 40 depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron au soir du 9 juin les valeurs françaises ont déjà payé un lourd tribut à la crise politique que nous traversons. Sur la même période, le Dax 40 allemand, ayant été lui-même secoué par le résultat des élections européennes, n'a cédé que 2,6%, alors que Wall Street a continué de tranquillement enchaîner les records. La volatilité restera élevée jusqu'à l'issue du premier tour, mais la semaine de l'entre-deux tours risque fort d'être celle du retour de la chasse aux bonnes affaires. Surtout si le score des extrêmes se révèle moins élevé qu'attendu et qu'un nombre important de triangulaires se dégage du scrutin redonnant un peu plus de vigueur aux partis plus proches du centre. L'exemple des législatives du mois de 2022 est à ce titre tout à fait parlant. L'indice CAC 40 avait très fortement baissé dès la fin mai et avait interrompu sa chute en milieu de semaine, avant le second tour du dimanche 19 juin. Il a surtout très nettement rebondi dès le lundi suivant nonobstant la perte de la majorité absolue à l'Assemblée par le camp présidentiel.

Tout aussi symbolique, Wall Street avait nettement rebondi dès le 7 novembre 2016, soit la veille de l'annonce de l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis le 8 novembre 2016. De la même manière l'indice FTSE de la Bourse de Londres a touché son point bas le 14 juin, une semaine avant le vote surprise du Brexit intervenu le 23 juin. Les valeurs britanniques ont ensuite entamé une longue période de hausse, jusqu'à la mise en œuvre effective de la sortie de l'Union Européenne le 31 janvier 2020 qui avait en revanche été très sévèrement sanctionnée.

Nous n'avons, cette semaine, procédé à aucun arbitrage pour la simple raison que d'importants désengagements ont été effectués dans les trois journées ayant suivi l'annonce de la dissolution de l'Assemblée générale par Emmanuel Macron. A la différence des sicav et autres fonds d'investissement gérés par des banques, qui sont contraints de rester investis en toute circonstance afin de respecter les engagements de gestion pris auprès de la clientèle, les investisseurs individuels peuvent prendre des décisions radicales en réduisant les positions autant qu'ils le souhaitent lorsque l'incertitude s'installe sur les marchés. C'est ce que nous avons fait en réduisant drastiquement la voilure sur les valeurs les plus sensibles aux risques politiques et aux tensions sur les taux d'intérêt, comme les valeurs financières, les services aux collectivités ou la construction et les concessions. Ces opérations, ayant conduit à porter le montant de nos liquidités à un niveau élevé compris entre 50 et 66%, ont permis de réduire notre vulnérabilité à la baisse des cours. Résultat sur trois mois glissants, le portefeuille Offensif n'abandonne que 1,39%, pendant que l'indice CAC 40 cède 6,22%. Notre sélection de fonds ISR éligible au PEA progresse de son côté de 2,6%. Le Défensif reste en retrait avec un baisse de 4,88% sur la même période.

Quelle stratégie adopter jusqu'au au lendemain du deuxième tour du 7 juillet ? Le rebond intervenu ce jeudi montre que les investisseurs n'ont pas renoncé à repartir à la chasse aux bonnes affaires, alors que la confusion la plus complète règne sur le terrain de la politique intérieure avec des sondages confirmant l'arrivée en tête des deux extrêmes en vue des élections législatives. En dépit de ce contexte peu rassurant, ils ont estimé que la prime de risque du marché français avait atteint des niveaux élevés par rapport au reste de la zone euro. Ce n'est donc pas un hasard si après plusieurs journées de forte baisse les plus belles valeurs de croissance, comme Air Liquide, Hermès international, Schneider ou L'Oréal se sont placées en tête des hausses. Des sociétés appartenant au secteur de l'énergie, comme Engie, les services aux collectivités, comme Veolia, ou industriel comme Thales, Saint Gobain, Safran ou Michelin ont également repris des couleurs. La France n'est pas un continent isolé, personne n'a oublié que les grands groupes du CAC 40 réalisent seulement 15% en moyenne de leur chiffre d'affaires dans l'Hexagone. La trajectoire budgétaire de notre pays est préoccupante, mais personne ne doute de la capacité de nos entreprises de tirer profit d'un contexte boursier plus porteur favorisé par les espoirs de détente obligataire aux Etats-Unis et en Europe. D'un côté le rapport sur les allocations chômage suggère un refroidissement du marché du travail en Amérique du Nord propre à inciter la Fed à faire un premier pas en direction d'un assouplissement de sa politique monétaire. De l'autre l'inflation est tombée à 2% en Grande-Bretagne le mois dernier et la Banque nationale Suisse a décidé de réduire ses taux directeurs. Dans un tel contexte, nous nous tenons prêts à exploiter toute faiblesse excessive des valeurs françaises dans les jours à venir, notamment au cours de la période de l'entre-deux tours, pour reconstituer les positions au sein des portefeuilles, avant que soient connus les résultats définitifs du 7 juillet. Nous disposons de liquidités abondantes dans tous nos portefeuilles : l'objectif est de cibler en priorité les plus grandes valeurs de la cote, tout secteur confondu, y compris les valeurs de croissance ayant été fortement affectées ces dernières semaines et les valeurs industrielles plus traditionnelles (automobiles, génie électrique, matériaux de construction), l'énergie et les services informatiques, la publicité, ainsi que les valeurs technologiques européennes éligibles au PEA. Les concessions, notamment autoroutières, comme Vinci ,qui ont souffert de rumeurs de nationalisation, ou Getlink (ex-Eurotunnel), seront également suivies de près. Nous resterons en revanche toujours à l'écart des petites valeurs trop dépendantes de la conjoncture hexagonale et du financement bancaire qui risque de rester tendu.

