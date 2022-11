Les portefeuilles de Roland Laskine : Le contexte de marché actuel est peu favorable au « stock picking »

Le 4 novembre 2022

Le graphique ci-dessous des performances de nos quatre portefeuilles sur les six derniers mois fait apparaître d'énormes différences de performances en fonction du style de gestion adopté. D'un côté, une très bonne résistance à la baisse de nos trois portefeuilles gérés de façon très prudente. De l'autre, notre sélection Offensive peine à remonter la pente. La sélection Défensive affiche sur cette période une performance positive et l'ISR/PEA est resté parfaitement stable. Le portefeuille Monde, composé d'ETF diversifiés, ne cède lui aussi que 0,79%. A l'opposé, la sélection sur laquelle nous sommes le plus actifs fait ressortir une baisse de 11%, supérieure à celle de l'indice CAC 40.

Performance du portefeuille (sur 6 mois)

A la vue de la sous-performance du portefeuille Offensif, la première réflexion qui vient à l'esprit est bien sûr d'imputer cette situation à de mauvais choix d'investissement. Celui qui cible tous les jours les titres les mieux orientés de la cote a en effet plus de chances de voir sa performance monter, que celui qui passe à côté. La réalité est hélas plus complexe ! Le problème de la configuration de marché très volatile que nous connaissons depuis plusieurs mois, est qu'aucune tendance de fond ne se dégage de façon durable. Dans ces conditions, on gagne plus à réduire son exposition aux risques qu'à multiplier les arbitrages.

Les valeurs liées au secteur des matières premières sont, par exemple, reparties à la baisse aussi vite qu'elles avaient monté. Les sociétés pétrolières résistent mieux, mais elles ont connu des fortunes très inégales, avec de bonnes performances des grands groupes pétroliers intégrés, mais de grosses déceptions sur certaines valeurs parapétrolières. C'est le cas de CGG qui s'est effondrée de plus de 20% cette semaine. Nos choix récents ayant consisté à renforcer les positions dans le secteur financier, avec BNP Paribas et AXA, se sont révélés pertinents, mais ceux réalisés dans le secteur automobile, avec Stallentis ou Michelin, sont plus décevants. Les résultats trimestriels très solides publiés par ces deux sociétés n'ont visiblement pas convaincu le marché. L'exemple du Eurofins Scientic est également révélateur de l'instabilité ambiante. Le prestataire de services de bio-analyse a fait état d'un chiffre d'affaires solide ayant plus que compensé le recul des revenus liés au Covid. La croissance de l'activité est ressortie à un niveau supérieur à l'objectif de moyen terme de la société et les objectifs de profits pour 2022 ont été confirmés. En dépit de ces résultats plutôt satisfaisants, le titre baisse de 42% depuis le 1er janvier. Nous conservons sur cette valeur acquise le 19 janvier 2019 une belle plus-value de 87%, mais la sanction boursière est malgré tout sévère.

Performance du portefeuille (sur 5 ans)

Le graphique de nos performances sur cinq ans montre que le portefeuille Offensif continue d'enregistrer des performances supérieures à toutes nos autres sélections, mais il faut reconnaitre que depuis quelques mois le « stock picking »ne répond plus vraiment. Alors que nous n'avons effectué en octobre aucune opération significative au sein du portefeuille Défensif, nous avons réalisé plus d'une quinzaine d'arbitrages dans l'Offensif sans grand résultat !

La période de forte baisse des taux d'intérêt que nous avons connue au cours des deux décennies passées, nous a fait oublier les principes de bon sens qui ont toujours prévalu en Bourse. Le premier d'entre eux est qu'en période de baisse des cours, le meilleur moyen de limiter ses pertes consiste à réduire son exposition aux risques de marché. C'est la stratégie que nous avons mise en place avec succès sur le portefeuille Défensif, l'ISR/PEA et sur la sélection d'ETF Monde, avec au cours de ces derniers mois entre 50 et 80% de liquidités.

L'autre grand principe est qu'il est très difficile - voire impossible - de gagner de l'argent en se positionnant à l'achat en période de hausse des taux d'intérêt. Or nous sommes confrontés depuis le début de l'année à un violent mouvement de hausse des rendements obligataires à long terme de part et d'autre de l'Atlantique qui détourne un nombre croissant d'investisseurs des marchés d'actions. Cette hausse est orchestrée par les banques centrales aujourd'hui contraintes de lutter contre les ravages de l'inflation qui menace directement le pouvoir d'achat des ménages et les marges des entreprises.

Notre stratégie pour les semaines à venir : les déceptions que nous avons rencontrées sur le portefeuille Offensif sont sans doute les mêmes que celles qui ont incité de nombreux investisseurs individuels à se détourner de la Bourse au cours de ces derniers mois. C'est en tout cas ce qui ressort des statistiques récemment publiées par la Banque de France sur le comportement des épargnants français. La déception est réelle. Toutefois, les évolutions récentes du marché devraient nous permettre de commencer à entrer dans une configuration de marché plus favorable. La récente rechute des indices boursiers suscitée par la confirmation du maintien par les banques centrales d'une politique monétaire très restrictive est peu réjouissante, mais le sentiment qui domine est que les plus grosses hausses de taux directeurs décidées par la Fed et la BCE sont désormais derrière nous. Même s'il est encore trop tôt pour espérer trouver le fameux « pivot » des banques centrales synonyme de baisse des taux directeurs, l'entrée dans une phase de hausse moins sévère des conditions de financement de l'économie suffirait à restaurer la confiance en Bourse. Notre stratégie va donc consister à reprendre progressivement du risque sur l'ensemble de nos portefeuilles en nous appuyant sur les publications de résultats récents. Celles-ci ont montré que de nombreuses sociétés font preuve d'une très bonne capacité de résistance au ralentissement de la croissance et à la hausse de leurs coûts de production. C'est le cas des grandes affaires de luxe français, mais aussi des groupes financiers (banques et assurances), des producteurs d'énergies, des constructeurs automobiles et d'une manière générale des sociétés les moins endettées peu vulnérables à la hausse des taux d'intérêt. Le segment des valeurs technologiques a également été mis à rude épreuve. Plutôt que de revenir sur les GAFAM qui se sont révélés plus vulnérables qu'attendu, les producteurs de semi-conducteurs ou de services à fortes valeurs ajoutées méritent d'être de nouveau regardés de près. Nous nous sommes au cours de ces derniers mois largement tenus à l'écart des valeurs petites et moyennes qui ont très fortement sous-performé les grands indices (-18,5% depuis le 1er janvier pour l'indice CAC 40 Mid & Small, contre 11,8% pour le CAC 40). L'analyse des publications récentes de ce compartiment de la cote devrait constituer un axe de recherche privilégié pour les mois à venir.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine