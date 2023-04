Les portefeuilles de Roland Laskine : La recherche de valeurs de qualité est aujourd’hui préférable à la mise en œuvre de toute autre stratégie

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 21 avril 2023

Les marchés avaient besoin de marquer une pause. Celle-ci est intervenue cette semaine. Le mouvement de repli auquel nous assistons aujourd'hui est de bon augure. Le CAC 40 a certes franchi un nouveau plus haut en séance ce mercredi, mais l'intensité de la hausse avait déjà nettement ralenti. Les investisseurs se sont rendus compte que la course en avant de ces dernières semaines avait été, peut-être, un peu trop rapide. Pour trouver un nouvel élan, les actions ont besoin de nouveaux points d'appui et surtout de visibilité sur le jeu d'équilibriste des banques centrales. Celles-ci sont confrontées à une injonction contradictoire consistant, à la fois, à lutter contre l'inflation et à se montrer vigilante sur l'ampleur du resserrement monétaire afin de ne pas risquer de faire plonger l'économie en récession.

La marge de manœuvre entre ces deux écueils est étroite. Le marché se trouve aujourd'hui à un moment charnière du cycle de resserrement monétaire. Si l'inflation refuse de reculer, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, les mesures restrictives devront être maintenues. Les taux d'intérêt repartiront à la hausse et les marchés d'actions qui n'ont jusqu'à présent regardé que les bonnes nouvelles pourraient décrocher. Les analystes financiers, dont les estimations de résultats servent de base à la valorisation des actions, pourraient aussi s'inquiéter des conséquences que pourraient avoir sur l'activité des entreprises les signes de ralentissement de la croissance perceptibles dans de nombreuses régions.

Laskine

Outre-Atlantique, l'indice ISM manufacturier est resté en mars, pour le cinquième mois consécutif, en zone de contraction à 46,3 points, son plus bas niveau depuis mai 2020 pendant la crise du Covid. En chine, le sursaut peine à se concrétiser, avec le même indice tout juste à 50 points marquant la limite entre expansion et contraction. En Europe c'est l'attitude des ménages qui inquiéte, avec un recul de 4,1% des dépenses de consommation en rythme annuel. La Banque centrale européenne constate par ailleurs que la croissance des prêts aux ménages est au plus bas depuis février 2021.

Sur le fond, rien de très alarmant, mais l'hésitation des investisseurs après les fortes hausses de ces derniers mois est aujourd'hui pleinement justifiée. Le 6 avril dernier, nous titrions notre chronique « le marché cherche à se forger une conviction, nous sommes dans la même situation ! ». Les arbitrages auxquels nous avons procédé cette semaine illustre bien cette situation.

La seule conviction sur laquelle nous n'avions pas de doute était que, dans le contexte actuel, il faut se concentrer sur les valeurs de qualité : les fameuses sociétés disposant d'un « pricing power » fort capable de préserver les marges des entreprises, ainsi que des marques assez puissantes pour s'imposer face à des consommateurs devenus plus regardants. En achetant, ce mardi, 100 actions L'Oréal dans chacun des portefeuilles Défensif et Offensif, avant la divulgation le lendemain (après la clôture du marché) des chiffres d'activité trimestriels du groupe de cosmétiques, nous avons fait le bon choix. Son chiffre d'affaires a progressé de 17% sur les trois premiers mois de l'année et le titre a clôturé la séance de jeudi à 429,55 euros à son plus haut niveau historique.

Laskine

Notre autre axe stratégique était qu'il vaut mieux se concentrer sur les valeurs de croissance, technologiques de préférence, en raison de leur capacité à générer du profit même en période de ralentissement de la croissance. Le recul des taux d'intérêt leur est également favorable. Nous avons ainsi pris le 18 avril, au sein du portefeuille ETF Monde, de fortes positions sur le tracker Amundi ETF PEA Nasdaq 100, ainsi que sur le tracker Lyxor LVC CAC 40, dans l'optique de jouer la hausse des marchés. Face au recul des indices intervenu dans la matinée de jeudi, nous avons préféré liquider ces positions qui risquaient de nous faire prendre à contre-pied. Le caractère spéculatif de ces achats ne permettait pas, en effet, de rester aussi fortement exposés à la hausse à un moment où la cote montrait des signes de faiblesse.

Notre stratégie pour les semaines à venir : l'aller-retour loupé réalisé sur la sélection d'ETF Monde, ayant occasionné une petite moins-value sur seulement un jour et demi, montre combien il est aujourd'hui difficile de se forger une conviction claire sur l'orientation à donner aux portefeuilles. De toute évidence le contexte actuel ne se prête pas à des opérations spéculatives. L'écart de performance entre le portefeuille Défensif, sur lequel nous faisons peu de mouvements, en sélectionnant toujours des affaires de toute première qualité, par rapport à l'Offensif beaucoup plus réactif et toujours à la recherche des meilleures opportunités du moment, constitue une autre illustration des difficultés auxquelles se trouve aujourd'hui confronté tout investisseur actif. La démonstration est faite que la recherche de qualité et de visibilité est toujours préférable à la mise en œuvre de toute autre stratégie. Ce n'est en effet pas un hasard, si ce jeudi à la clôture du marché ce sont précisément les valeurs les plus chères qui sont arrivées en tête des hausses du CAC 40 : L'Oréal (+1,72%), Hermès International (+1,63%) et LVMH (+1,30%). Ces trois valeurs figurent en tête de nos positions dans le portefeuille Défensif. A l'opposé, nous avons cru bon de mettre dans le portefeuille 600 actions du constructeur automobile Stellantis les 12 et 13 avril en misant sur l'anticipation de la publication le 3 mai prochain d'un bon chiffre d'affaires trimestriel et sur la faible valorisation du titre. Mauvaise pioche : le titre a dégringolé de 5,31% ce jeudi en raison d'une déception intervenue sur les marges du constructeur américain de véhicules électriques Tesla. Si l'ex-groupe Peugeot annonce des performances trimestrielles comparables à celles de Renault (+30% du chiffre d'affaires), nul doute que le titre remontera. Pour l'heure, le coup est rude pour l'ego et le portefeuille...

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine