Les portefeuilles de Roland Laskine : la peur de manquer pousse les investisseurs à multiplier les prises de risques

Le 23 février 2024

Les records se succèdent sur les places européennes à une vitesse que personne n'attendait. L'indice EuroStoxx 50, représentatif des cinquante plus importantes valeurs de la zone euro, fait la course en tête avec une hausse de 7,4% depuis le début de l'année, devant tous les indices américains, dont le Nasdaq Composite essentiellement composé de valeurs technologiques. Notre CAC 40 n'est pas en reste avec un gain de 4,9% depuis le 1er janvier. Au niveau mondial, seul le Japon fait mieux, avec un bon de près de 17% de l'indice Nikkei 225. Il s'agit surtout, pour le pays du Soleil Levant, d'un rattrapage bien mérité après de longues années de sous-performance par rapport au S&P 500 et plus encore comparé au Nasdaq

Comment expliquer cette vitalité des valeurs européennes, alors que tout semble indiquer que le Vieux continent est au plus mal. L'Allemagne, première puissance économique européenne, est en récession avec une contraction de 0,3% de son produit brut au quatrième trimestre de 2023. La Commission européenne a récemment revu à la baisse sa prévision de croissance pour la zone euro à 0,8%, contre encore 1,2% en novembre. Les européens paient leur énergie (pétrole et gaz) nettement plus cher que les consommateurs américains. Le Vieux continent est également plus dépendant du commerce mondial en net ralentissement et l'inflation, bien qu'en recul depuis la fin de 2023, reste plus élevée qu'outre Atlantique.

Dans une note récente, Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG Market, rappelle « qu'au cours des 10 dernières années, les actions européennes (Stoxx600 Europe) ont battu la performance des actions américaines (Sp500) à deux reprises, en 2017 et 2022. Et même si ce n'est pas une surperformance extraordinaire à chaque fois, quelques pourcents seulement, cela montre toutefois que ce scénario n'est pas impossible ». En dépit de ses faiblesses structurelles, notamment marquée par une croissance potentielle moins élevée, la zone euro dispose aujourd'hui de deux atouts. Le premier tient à la faiblesse des niveaux de valorisation des actions du Stoxx 600 qui se paient sur la base de seulement 0,65 fois celles du S&P 500, représentant une décote proche des plus bas historiques. L'autre élément à prendre en compte tient à la faiblesse de la croissance européenne qui va peut-être inciter le BCE à baisser les taux directeurs avant la Fed. Une première détente de la politique monétaire européenne pourrait en effet intervenir en juin, ce qui n'est pas du tout acquis aux Etats-Unis.

Dans ce contexte de multiplication des records de hausse, notamment sur le CAC 40 à plus de 7.900 points, nous avons décidé de prendre cette semaine des bénéfices sur l'ensemble de nos positions. Même si les analystes estiment que la surperformance des indices européens peut se poursuivre dans les mois à venir, ce scénario n'est pas garanti. Au sein du portefeuille Offensif, nous avons donc préféré concrétiser une partie des gains importants obtenus en l'espace de quelques semaines sur des valeurs récemment acquises comme Capgemini dans les services informatiques. Mais aussi sur Publicis, qui ne cesse de renforcer ses parts de marché dans le domaine de la publicité digitale et sur Michelin, le numéro un mondial des pneumatiques, porté par une demande qui ne faiblit pas dans le secteur automobile. Dans le secteur aéronautique sur lequel nous sommes arrivés un peu tard, nous avons préféré couper les positions qui commençaient à glisser dans le rouge. Prises de bénéfices également sur LVMH, Publicis et Capgemini dans le portefeuille Défensif. La position Vivendi récemment mise en portefeuille a été coupée au prix d'une légère perte.

Prises de profits enfin sur le trackers Lyxor Ucits ETF Pea Nasdaq 100 qui a porté ces derniers temps la performance du notre sélection Monde, composée de trackers éligibles au PEA. La réduction substantielle de nos positions sur l'indice de référence des valeurs technologiques américaines, est hélas intervenue un peu tôt, juste avant l'annonce des excellents résultats de Nvidia, le fabricant américain de puces utilisées dans l'intelligence artificielle. Cette décision nous a privé d'une partie du fort rebond du Nasdaq de ce jeudi. La peur est toujours mauvaise conseillère, mais nous avons cédé à notre volonté de nous prémunir contre une annonce qui aurait pu avoir un impact très négatif sur le portefeuille en cas de mauvaise nouvelle. Cette fois-ci c'est exactement l'inverse qui s'est produit !

Quelle stratégie pour les semaines à venir ? Le dernier accès de hausse des marchés intervenu après la publication des performances trimestrielles de Nvidia a remis sur le devant de la scène l'effet « FOMO » qui constitue un autre biais cognitif. Il s'agit du fameux fear of missing out. Dans ce cas, ce n'est pas « la crainte de perdre » qui conditionne les comportements, mais c'est « la peur de manquer » qui prend le dessus. Après chaque événement extraordinaire marqué par un emballement haussier, les investisseurs se persuadent que le marché est durablement reparti à la hausse. Aujourd'hui ce sentiment est alimenté par des publications de résultats solides, notamment du côté de l'intelligence artificielle, susceptibles de relancer la progression des indices vers des sommets de plus en plus ambitieux. En dépit du maintien d'un discours très réservé des banques centrales sur leur politique monétaire, la perspective d'une baisse prochaine des taux directeurs renforce aussi la confiance des investisseurs. Comme le montrent nos graphiques de performances ci-dessus, avec des progressions comprises entre 7,35% et 5,73% sur les trois derniers mois pour les portefeuille Offensif, ainsi que les sélections Monde et ISF, nous ne parvenons pas à totalement égaler la hausse du CAC 40, mais les plus-values engrangées ces derniers jours sécurisent une partie de nos gains. Notre attitude va consister, dans les jours à venir, à marquer une pause dans notre politique d'arbitrages afin d'apprécier les chances de voir le marché poursuivre son rebond. Celui-ci dépendra de sa capacité à faire participer un nombre plus important de valeurs à la hausse, hors du seul secteur de la technologie et de quelques valeurs de croissance triées sur le volet. La trajectoire des taux d'intérêt à long terme devra être également suivie de près. Sans détente significative du rendement des emprunts d'état de part et d'autre de l'Atlantique, ces derniers pourraient de nouveau faire de l'ombre aux actions fragilisées par des niveaux de valorisation de plus en plus élevés. Les liquidités dont nous disposons en portefeuille ne seront réemployées qu'à conditions de percevoir de vraies avancées sur ces deux questions toujours en suspens.

