Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les portefeuilles de Roland Laskine : la hausse, concentrée sur un nombre très limité de valeurs, pénalise les gestions diversifiées information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 14/04/2023 à 10:37









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 14 avril 2023 Le CAC 40 a largué les amarres ! Autour de 7.500 points, il n'est pas seulement pulvérisé son précédent record historique, il fait jeu égal avec le Nasdaq et devance le Dow Jones ainsi que toutes les autres places européennes. L'envolée de l'indice phare de la Bourse de Paris s'explique par une extraordinaire concentration des hausses autour de quelques valeurs, notamment les technologiques et surtout le luxe. Au total, quatre valeurs dont la capitalisation boursière est très élevée représentent à elles seules les deux tiers de la hausse des quarante titres composant l'indice. Parmi celles-ci figurent le numéro un européen des semi-conducteurs STMicroelectronics, ainsi que le leader mondial du luxe LVMH, première valeur européenne par le montant de sa capitalisation boursière, suivie d'Hermès International et de L'Oréal. L'hyper-concentration des performances boursières n'est pas un phénomène propre à la Bourse de Paris. Il se passe exactement la même chose aux Etats-Unis, où les grands noms de la « tech » américaine, notamment les GAFAM, contribuent eux aussi à l'essentiel de la hausse de l'indice large Nasdaq Composite en progression de 16,2% depuis le 1er janvier. Hors des valeurs technologiques, point de salut à Wall Street, avec une progression de seulement 2,6% de l'indice Dow Jones. Laskine Les secteurs de la technologie et du luxe profitent de la baisse des taux d'intérêt qui autorise une actualisation plus élevée des bénéfices futurs de toutes les sociétés offrant une bonne visibilité sur leur rentabilité. Elle pousse, par ricochet, à la hausse les multiples de capitalisation des valeurs les plus chères. Ces affaires sont recherchées pour leurs bonnes perspectives de croissance et leur capacité à défendre leurs marges face à la hausse des coûts de production. Elles disposent également de bilans très solides et liquidités abondantes. Pour couronner le tout, les valeurs de luxe comme les technologiques sont aussi favorisées par l'ouverture de la Chine après l'arrêt en début d'année de la politique zéro-Covid. La hausse de 17% des ventes de LVMH au cours du premier trimestre a été fortement influencée par le retour dans les boutiques de l'enseigne française de la clientèle chinoise très friande d'articles de maroquinerie représentant la principale contribution aux bénéfices annuels du groupe. Dans une étude récente, les analystes de Crédit suisse ont, de la même manière, mis en avant la tenue des ventes d'iPhone en Chine pour justifier la révision à la hausse de leur objectif de cours sur Apple. Difficile avec ces deux secteurs qui raflent la mise sur à peu près toutes les places boursières de battre les indices. Le portefeuille Défensif dans lequel les actions LVMH et Hermès International figurent en bonne place doivent se contenter d'une progression de 7,96% depuis le 1er janvier, contre 15,5% pour le CAC 40. L'Offensif, dans lequel figure notamment STMicroelectronics, gagne de son côté 7,88%. Un niveau, là aussi, très inférieur au score de l'indice phare des valeurs françaises. Laskine Nos performances sont alourdies par le volant de liquidités que nous avons gardé en portefeuille afin de nous prémunir contre un retournement de tendance. Mais aussi, dans le Défensif comme dans l'Offensif, par une diversification des actifs à d'autres secteurs d'activité n'ayant pas rencontré le même succès que le luxe ou les technologiques. Les valeurs du secteur de la santé (Euroapi et Sanofi) achetées à titre défensif ont de leur côté largement sous-performé le marché. Nous avons, par ailleurs, tardé à prendre nos profits sur les valeurs du secteur bancaire, ce qui a aussi pesé sur la performance globale. Nous avons cette semaine renforcé les positions sur L'Oréal dans les deux portefeuilles. Michelin et Stellantis font leur entrée dans le portefeuille Offensif, ces deux groupes profitent d'une demande soutenue dans le domaine des achats d'automobiles tant en Europe, qu'aux Etats-Unis où ils sont très implantés. La sélection Monde, composée d'ETF éligibles au PEA, progresse de son côté de 6,39%. Nous avons continué d'augmenter notre exposition sur les valeurs technologiques américaines avec l'achat enfin de semaine de 2000 parts du tracker Lyxor Nasdaq 100. La progression de la sélection ISR/PEA est plus modeste, avec une hausse de 5,28% depuis le début de l'année. Les positions ont là aussi été renforcées sur à peu près toutes les lignes de titres. Notre stratégie pour les semaines à venir : le mouvement de recul des taux d'intérêt auquel nous assistons depuis quelques semaines favorise les affaires les plus fortement valorisées, comme les technologiques et les sociétés du secteur du luxe. Ces valeurs sont présentes dans les portefeuilles dans des proportions importantes, mais la faible performance des autres sociétés de la cote ne permet pas à nos portefeuilles très diversifiés de suivre la hausse effrénée des grands indices. Nous préférons continuer de recentrer les portefeuilles autour des valeurs de qualité qui offrent une bonne visibilité sur leurs perspectives de croissance. A un moment où les craintes de ralentissement de l'activité - voire de récession - se font jour, cette stratégie reste la plus pertinente. Les tensions inflationnistes demeurent par ailleurs fortes, même si elles ont tendance à se tasser légèrement. Les valeurs moyennes et les titres les plus cycliques sont très raisonnablement valorisés, mais il paraît prématuré de s'y intéresser dans le contexte de marché actuel. Bonne lecture et bon week-end à tous,

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +0.60% HERMES INTL Euronext Paris +1.09% STMICROELECTRONICS Euronext Paris +0.09%