Les portefeuilles de Roland Laskine : la diversification des risques pèse sur la performance, mais elle est incontournable

Le 1er mars 2024

Le mois de février s'est terminé sur une hausse généralisée des marchés, avec des records absolus atteints par la plupart des grands indices. C'est le cas en Europe de l'Eurostoxx50 et du CAC 40 qui ont franchi, ce jeudi en séance, de nouveaux plus hauts historiques. A Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq Composite se sont montrés un peu plus hésitants ces derniers jours, mais des sommets ont eux aussi été touchés en début de semaine.

Ces records à répétition suscitent des réactions très différentes selon les individus. De façon inattendue, la grande majorité des intervenants voient dans ces envolées haussières une menace potentielle. Les uns redoutent une correction imminente, car cette euphorie est peu compatible avec les difficultés économiques et sociales que nous traversons. Les autres pointent le risque d'une trop forte concentration de la hausse autour d'un nombre limité de valeurs ayant atteint des niveaux de valorisation totalement déraisonnables. Peu d'investisseurs abordent en revanche ces records avec confiance et surtout la conviction que la tendance va se poursuivre, voire s'accélérer.

En ayant pris la semaine dernière des profits sur la plupart de nos portefeuilles, tout porte à croire que nous appartenons à la première catégorie d'investisseurs : courageux, mais non téméraires ! Chacun comprendra aussi que la prudence est la mère des vertus lorsqu'il est question de placements financiers…

Les prises de profits auxquelles nous avons procédé au cours de ces dernières semaines, ne nous empêchent pas de penser que les hausses actuelles sont moins excessives qu'il y paraît. Celles-ci reposent sur l'extraordinaire résilience de nos entreprises qui ont dans l'ensemble annoncé de bons résultats au titre du quatrième trimestre et qui se montrent toujours confiantes pour l'année en cours. Les sociétés du CAC 40 réalisent moins de 30% de leur activité en Europe, elles sont très présentes dans les régions où la croissance reste soutenue, comme les pays émergents ou aux Etats-Unis. Elles sont surtout capables de préserver leurs marges en vendant des produits et des services à forte valeur ajoutée. Les liquidités prêtes à venir s'investir en Bourse restent par ailleurs très abondantes, y compris en Europe et aux Etats-Unis, où l'essentiel de l'argent distribué par les banques centrales pendant la crise n'a pas encore été retiré. Avec un rendement moyen de 2,73% pour les valeurs de l'Euroxtoxx50, les actions européennes sont toujours attractives, comparé aux rendements des emprunts d'Etat (2,46% pour le 10 ans allemand et 2,92% pour l'équivalent français).

Le marché est également porté par les anticipations de baisse des taux directeurs de part et d'autre de l'Atlantique. Même si les banques centrales n'ont pas de raison de se précipiter pour procéder à un assouplissement de leurs conditions financières, la perspective d'une première inflexion des politiques monétaires américaine et européenne à partir du mois de juin constitue un vrai soutien pour les actions.

Les graphiques ci-dessus montrent que nos portefeuilles ne parviennent pas égaler la course en avant des grands indices. Celle-ci est marquée, à la Bourse de Paris, en date du 28 février, par une progression de 8,28% du CAC 40 sur les trois derniers mois. Le portefeuille ISR/PEA, géré de façon très prudente depuis sa création début mars 2021, parvient à capter l'essentiel de la hausse avec un gain de 6,83% sur trois mois glissants. Notre sélection d'ETF Monde, également éligible au PEA, a pâti des hésitations du Nasdaq depuis le début de la semaine, en raison de la forte position détenue sur le tracker Nasdaq ETF PEA Nasdaq 100. Il affiche un gain de 4,88% sur la même période. Le portefeuille Offensif progresse de 5,17%, nous avons liquidé ce jeudi l'intégralité de la position prise sur Teleperformance à la suite d'une note d'analyste faisant état d'une possible perte de valeur de la société spécialisée dans les services de relations clients. Celle-ci pourrait souffrir de la montée en puissance de l'intelligence artificielle capable de rendre un service équivalent, tout en disposant d'un bon indice de satisfaction client. Le portefeuille Défensif reste en revanche à la traîne, avec un gain limité à 4,15% sur les trois derniers mois.

Quelle stratégie pour le mois de mars ? L'extrême concentration de la hausse des indices sur un nombre restreint de valeurs fausse l'analyse traditionnelle des marchés. A 25,2 fois les profits attendus pour cette année l'indice américain S&P 500 peut paraître cher. Même chose pour le CAC 40 à 23 fois les profits, mais cette moyenne a énormément perdu de son sens. A la Bourse de Paris, 80% de la progression de notre indice de référence au cours des trois derniers mois s'explique en effet par six valeurs lourdes en terme de capitalisation (Hermès, L'Oréal, Safran, Schneider, LVMH et Air Liquide). Ces sociétés se traitent sur la base de multiples compris entre 53 et 26 fois les profits estimés pour l'année en cours. A l'opposé, celles qui présentent des multiples peu élevés, comme Renault, Alstom, Engie ou Société Générale, ont peu d'impact sur la valorisation de l'indice en raison de la faiblesse relative de leur poids sur le marché. Toute la question est de savoir s'il faut continuer de miser sur les valeurs les plus recherchées, donc les plus chères, ou sur celles qui sont apparemment les plus attractives ?

Le débat est tranché depuis longtemps en faveur des plus belles valeurs de la cote. Leur surperformance se justifie par une bonne visibilité sur leurs perspectives de croissance, leurs forts niveaux de rentabilité et la solidité de leur bilan marqué par un faible niveau d'endettement. A ces qualités fondamentales s'ajoute la forte influence des systèmes de trading automatiques qui ont tendance à « sur-acheter » les valeurs qui montent le plus au détriment des autres. Cette situation de concentration des performances est mal vue par les analystes, mais elle peut durer pendant un long moment. Il est donc impératif de se concentrer en priorité sur ces valeurs d'exception. C'est ce que nous faisons, mais il est également essentiel de rester positionné sur les sociétés qui brillent par leurs performances opérationnelles, mais qui peinent à convaincre le marché. C'est le cas dans le portefeuille Défensif de titres comme Euronext, Vinci, Engie et Bouygues. Dans le portefeuille Offensif, il s'agit de ASML Holding, de Capgemini, de STMicroelectronics et Dassault Systèmes dans le secteur technologique. Ou du côté des valeurs industrielles, de Michelin, Thales, ArcelorMittal ou Saint-Gobain. Même si ces titres ne parviennent pas aujourd'hui à égaler les performances des valeurs de croissance, leur présence dans les portefeuilles constitue un élément indispensable de diversification des risques. Elles disposent aussi d'un potentiel non négligeable de rattrapage par rapport au peloton de tête. Les liquidités dont nous disposons nous serviront à renforcer nos positions sur les leaders de la cote en mettant à profit les creux de marché qui ne manqueront pas de se présenter. Et à continuer de chercher des titres en retard qui disposent d'un bon potentiel d'appréciation.

