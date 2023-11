Les portefeuilles de Roland Laskine : la détente des taux d’intérêt redonne du souffle aux placements en actions

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 3 novembre 2023

La décision de la Réserve Fédérale des Etats-Unis de laisser ses taux directeurs inchangés a rassuré les marchés. Son président, Jerome Powell, n'a certes pas exclu de nouvelles hausses, mais il a reconnu que les toutes les augmentations réalisées au cours de ces derniers mois commençaient « à avoir un impact sur l'économie ». La confiance affichée par la Fed sur le bienfait des actions menées pour lutter contre la hausse de l'inflation laisse en effet penser que la longue phase de resserrement monétaire amorcée en juillet 2022 touche à sa fin. Ce sentiment a conduit à une forte détente des taux d'intérêt de part et d'autre de l'Atlantique. Les investisseurs sont revenus en force sur les actions qu'ils avaient abandonnées au profit des placements obligataires. A Wall Street, le rendement des Fed Funds à dix ans qui sert de référence au marché s'est détendu à 4,64%, ce qui représente une décrue considérable par rapport aux 5% franchis en début de semaine dernière. A la Bourse de Paris, le rendement des emprunts d'Etat à 10 ans s'est de son côté replié à 3,30%

C'est le signal que nous attendions pour revenir à l'achat. Nous le répétons depuis des semaines, tant que les taux d'intérêt n'auront pas significativement reculé, les conditions d'un renforcement des investissements en Bourse ne seront pas réunies. Après avoir bien résisté à la baisse des marchés, grâce à une importante accumulation de liquidités ayant joué un rôle d'amortisseur pendant la phase de dépression des marchés, il était temps de revenir à une stratégie plus offensive. Nous avons donc en cette fin de semaine fortement renforcé les positions sur l'ensemble de nos portefeuilles.

Les plus gros achats ont été réalisés dans le portefeuille Offensif, ainsi que dans les sélections d'ETF Monde et dans le portefeuille de fonds ISR/PEA. La montée en charge du Défensif a commencé, elle se poursuivra de façon plus progressive. La mésaventure que nous avons connue avec le décrochage brutal de Sanofi la semaine dernière nous a convaincu de la nécessité de fortement diversifier les portefeuilles. Cette semaine, nous avons ainsi plus que doublé la taille du portefeuille Offensif, avec l'entrée de neuf nouvelles valeurs présentant un profil nettement plus agressif que les positions déjà présentes. Ces achats ont conduit à un quasi doublement du nombre de lignes composant le portefeuille. Parmi, les nouveaux entrants figurent Unibail-Rodamco-Westfield. Le groupe immobilier, numéro un européen des centres commerciaux, qui avait énormément souffert au cours de ces derniers mois est aujourd'hui bien placé pour profiter de la baisse des taux d'intérêt. D'autres valeurs toutes aussi offensives font leur entrée : il s'agit d'Imerys, spécialisée dans la production de minéraux destinés à l'industrie, du groupe sidérurgique ArcelorMittal, de Getlink (ex-Eurotunnel), de Teleperformance, le leader mondial des services téléphoniques, de Capgemini, dans les services informatiques, d'Eiffage diversifié dans le construction et l'exploitation des autoroutes et du géant des matériaux de construction Saint-Gobain qui fait un retour dans cette sélection.

Dans le portefeuille Défensif, Bouygues (construction et télécommunications) et Pernod Ricard (spiritueux) sont également de retour. Nous avons renforcé les positions sur le secteur du luxe, du côté d'Hermès International et de LVMH. L'Oréal et Air Liquide voient aussi leurs positions confortées. La sélection Monde s'étoffe également très nettement avec le retour de trois trackers : il s'agit du Lyxor Ucits ETF PEA Nasdaq 100 et de l'Amundi Euro Stoxx 5O Ucits, ainsi que du retour du tracker Lyxor Stoxx Europe 600 Technology Ucits bien placé pour bénéficier du regain d'intérêt des investisseurs pour les placements présentant un profit plus risqué. Pas de nouvelles entrées dans la Sélection PEA/ISR, mais un très net renforcement des positions déjà prises, notamment en direction des fonds Echiquier Positive Impact, CPR Croissance Dynamique et LBPAM ISR Actions Euros Focus Emergent.

Ces mouvements sont importants, ils sont destinés à donner un nouvel élan à nos portefeuilles qui étaient jusqu'à présent très orientés vers la résistance au recul des marchés. Sur les trois derniers mois écoulés qui recouvrent l'essentiel de la période de baisse que nous avons connue, nos portefeuilles ont plutôt bien résisté. C'est le cas de notre sélection Monde qui n'a subi aucune perte, comparé à une baisse de 3,14% pour l'indice EuroStoxx 50. L'ISR/PEA n'a de son côté cédé que 2,45%. Les portefeuilles d'actions détenues en direct, ont moins profité de la forte remontée de la semaine passée. Celle-ci a ramené la perte du CAC 40 à 2,75% sur les trois derniers mois, alors que le Défensif recule de 5,46% et l'Offensif de 4,82%.

Notre stratégie d'ici à la fin de l'année : la baisse des taux d'intérêt constitue ce que les analystes appellent un «game changer», un point de retournement des marchés qu'il ne faut pas rater. La stratégie à suivre est de privilégier les valeurs les mieux placées pour bénéficier de la nouvelle donne qui est en train de s'opérer en Bourse. La détente du marché obligataire autorise une hausse des multiples de capitalisation des actions, notamment ceux des valeurs de croissance et des technologiques. La réduction des conditions de financement de l'économie est également favorable aux affaires plus cycliques susceptibles de profiter d'une reprise de la consommation et de l'investissement. C'est dans ce sens qu'il faut continuer de renforcer les positions. Il sera temps dans les semaines à venir de voir si toutes les conditions d'un épanouissement de la hausse sont vraiment réunies. Il faudra notamment veiller à ce que le remède de cheval imposé par les banques centrales aux économies américaines et européennes ne finisse pas par peser sur la croissance et les perspectives de résultats des entreprises. Pour l'heure les publications de résultats du troisième trimestre se sont dans l'ensemble révélées tout à fait satisfaisantes. Aux Etats-Unis, sur l'ensemble des sociétés ayant déjà communiqué leurs performances trimestrielles un peu plus de 80,9% d'entre elles ont fait mieux que les attentes des analystes.

