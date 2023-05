Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les portefeuilles de Roland Laskine : la configuration actuelle du marché est peu confortable pour les investissements de long terme information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 12/05/2023 à 11:37









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 12 mai 2023 La consolidation que l'on voyait poindre depuis quelques semaines semble s'installer. Depuis le repli du CAC 40 par rapport à ses sommets de 7.500 points atteints autour du 24 avril, l'indice phare de la Bourse de Paris peine à retrouver le chemin de la hausse. Rien de bien grave pour l'instant : les valeurs françaises se maintiennent toujours autour de leurs meilleurs niveaux, les résultats publiés par les entreprises au titre du premier trimestre se sont révélés conformes aux attentes des analystes financiers et les tensions sur les taux d'intérêt qui menaçaient de détourner les investisseurs des actions vers les obligations sont retombées. Laskine Il flotte malgré tout en Bourse un sentiment d'insatisfaction lié à un manque évident de catalyseurs pour envisager une véritable reprise de la hausse. Depuis que les banques centrales américaines et européennes ont fermé la porte à toute perspective de baisse des taux directeurs cette année, il devient en effet plus difficile de justifier des niveaux de valorisation plus élevés sur des actions déjà chèrement payées. Comme nous l'expliquions dans nos derniers points hebdomadaires sur les portefeuilles, la préoccupation centrale des investisseurs se concentre désormais autour de l'ampleur du ralentissement de la croissance qui nous attend pour les mois à venir. Les effets négatifs de la hausse des conditions de financement de l'économie ne se font pas encore véritablement sentir, mais le renchérissement du coût des emprunts va commencer à peser sur les dépenses d'investissement des entreprises et sur la consommation des ménages. L'augmentation du coût de refinancement des acteurs les plus endettés, ainsi que l'exposition de nombreuses banques à des actifs fortement pénalisés par la hausse des taux d'intérêt, vont également être plus visibles. Les difficultés rencontrées par plusieurs banques américaines de taille moyenne voyant leurs fonds propres fondre avec le recul de la valeur de leurs placements obligataires en sont la meilleure illustration. Dans ce contexte, nous avons maintenu une stratégie plutôt prudente, avec un fort niveau de liquidités dans tous nos portefeuilles. Les arbitrages auxquels nous avons procédé au cours de ces dernières semaines ont conduit à fortement alléger le poids des valeurs cycliques. Presque toutes nos lignes de titres se concentrent autour des plus grandes sociétés de la cote. Les valeurs petites et moyennes, qui était déjà très faiblement représentées, ont vu leur part encore réduite. Laskine Les craintes actuelles de ralentissement de la croissance ne créent en effet pas un contexte favorable à leur épanouissement. L'indice Mid & Small continue de sous-performer le marché, avec un retard sur le CAC 40 qui ne cesse de se renforcer. Nos différents portefeuilles ont peu évolué au cours de la semaine passée, ils sont de ce point de vue à l'image du CAC 40. Le Défensif, toujours porté par les valeurs du luxe, Axa et Air Liquide, enregistre la meilleure performance, avec une hausse de 9,98% depuis le début de l'année. L'Offensif, la sélection. Monde et l'ISR/PEA ne parviennent toujours pas à rattraper leur retard sur les grands indices européens. Notre stratégie pour les semaines venir : la configuration actuelle du marché est très inconfortable pour les investisseurs se plaçant dans une optique de long terme qui souhaitent valoriser leur PEA. La tendance reste hésitante, mais il faut reconnaître qu'elle résiste plutôt bien à la multiplication des signes de ralentissement de la croissance désormais visibles sur à peu près tous les continents. Il existe surtout une forte déconnexion entre les attentes des opérateurs qui continuent de miser sur une baisse d'environ 75 à 80 points de base des taux de la Fed dans le courant de l'année et les dernières déclarations des autorités monétaires américaines ayant indiqué qu'il était encore prématuré d'envisager un desserrement monétaire dans les mois à venir. Le pari des investisseurs qui consiste à miser sur la crise que connaissent les banques moyennes américaines pour inciter la Réserve fédérale des Etats-Unis à adopter une politique monétaire plus accommodante n'a, de ce point de vue, rien de très rassurant. Dans ce contexte nous préférons continuer d'adopter une stratégie d'investissement prudente toujours axée sur des valeurs de grande qualité pour le portefeuille Défensif. Nous conservons dans le portefeuille Offensif une position d'attente avec environ 50% de liquidités disponibles prêtes à être investies sur des valeurs décotées à fort potentiel de rebond ou des valeurs technologiques européennes éligibles au PEA. Nos dernières opérations dans ces secteurs, avec des prises de positions récentes sur des valeurs plus sensibles à l'évolution de la conjoncture, comme Michelin, Stellantis ou Cap Gemini, n'ont pas donné les résultats que nous attendions. Pour reprendre l'initiative, nous attendons de disposer d'un peu plus de visibilité sur un redémarrage de l'activité industrielle en Europe et de signes de plus grande fermeté de la consommation des ménages. Bonne lecture et bon week-end à tous,

