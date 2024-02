Les portefeuilles de Roland Laskine : la capacité d’adaptation des entreprises rassure les investisseurs

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 9 février 2024

Le marché est impitoyable avec les oiseaux de mauvais augure et les grincheux incapables de profiter des bienfaits qui s'offrent à eux. Plus les économistes mettent en avant les risques liés au ralentissement de la croissance un peu partout dans le monde et la menace d'un regain inflationniste dans les mois à venir, plus la Bourse monte. L'indice S&P 500, qui donne le ton sur toutes les places boursières mondiales, a franchi ce jeudi en séance à New York les 5.000 points. Un record absolu que les investisseurs lorgnaient depuis le début de 2022, avant que la guerre en Ukraine et le retour de l'inflation ne viennent casser leurs anticipations.

Ce scénario ressemble à s'y méprendre à celui qui prévalait au début de l'année 2023. Le monde était alors sens dessus dessous, mais les marchés n'ont à aucun moment perdu de vue la lumière au bout du tunnel. Finalement rien n'a changé : comme aux premières heures de l'année passée, les investisseurs continuent de miser sur une prochaine baisse des taux directeurs de la part des banques centrales et sur un atterrissage en douceur de l'économie. Pour soutenir la tendance, ils peuvent aussi compter sur les bons résultats des entreprises qui, une fois de plus font preuve d'une remarquable capacité d'adaptation à un environnement économique très fluctuant. Au fur et à mesure que les résultats de l'année passée sont publiés, les 7,5% à 8% de hausse moyenne des profits des entreprises attendus pour 2024 de part et d'autre de l'Atlantique gagnent en crédibilité et apportent de l'eau au moulin des opérateurs les plus favorables aux placements en actions. Les excellents résultats des géants de la technologie américaine et ceux de nos champions du luxe, LVMH et Hermès International, ne reflètent pas les performances réelles de toute la cote, mais ils rassurent et entretiennent la flamme !

Le raisonnement des détenteurs de capitaux est implacable : il consiste à dire qu'il vaut mieux investir dans des entreprises riches et dynamiques, plutôt que dans des obligations émises par des états à la fois surendettés et politiquement à bout de souffle. La Bourse ne s'est pas toujours contentée d'arguments aussi simples, mais ce discours fait mouche. « Le marché se prend à rêver d'une configuration de nouveau favorable aux actions », titrions-nous le 26 janvier dernier dans notre revue hebdomadaire des portefeuilles.

Dans ce contexte de maintien de la confiance, envers et contre tout, nos portefeuilles parviennent à plutôt bien tirer leur épingle du jeu. Comme le montre le graphique ci-dessus, ces conditions de marché profitent pleinement au portefeuille Offensif qui, avec un gain de 11,52% sur les trois derniers mois, fait encore mieux que le CAC 40, pourtant très en verve (+7,76% sur la même période). Nos positions constituées de titres plutôt agressifs, comme ArcelorMittal, Assystem, Michelin, Safran, Saint-Gobain ou Teleperformance continuent de très bien se comporter. Les valeurs acquises en janvier dernier, ou sur lesquelles nous avons renforcé les positions, nous donnent également pleine satisfaction. C'est le cas d'ASML Holding, le concepteur néerlandais d'équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs, du spécialiste des services informatiques Cap Gemini ou du groupe publicitaire Publicis qui a su se positionner sur des missions de conseil à forte valeur ajoutée, notamment sur l'intelligence artificielle. En revanche, alors que les valeurs technologiques américaines défient les lois de la gravité, nos ténors français, STMicroelectronics et Dassault Systèmes, se montrent moins convaincants. Nous avons même dû couper la ligne Soitec qui avait dépassé le seuil de baisse de 20% à partir duquel nous avons pour règle de liquider automatiquement les positions. Nos deux derniers entrants, Airbus et Thales achetés ce mercredi 6 février, peinent aussi à démarrer.

Le portefeuille de trackers Monde, composé d'ETF tous éligibles au PEA, fait également mieux que l'indice de référence de la Bourse de Paris, avec une progression de 8,41% sur les trois derniers mois. L'essentiel de l'avance résulte de la très forte position prise sur le tracker Lyxor Ucits PEA Nasdaq 100, que nous avons encore renforcée cette semaine. La sélection ISR/PEA, composée de fonds d'investissement répondant aux critères de l'investissement socialement responsable, continue, elle aussi, de très bien se comporter avec une hausse de 9,65% sur la même période. Ce n'est pas le cas du portefeuille Défensif, très pénalisé par l'orientation des marchés privilégiant les valeurs les plus offensives. Ce portefeuille a par ailleurs été défavorisé par la mauvaise orientation du secteur de la santé et par la faiblesse des valeurs de luxe durant tout le mois de janvier.

Notre stratégie pour les semaines à venir. La hausse de ces dernières semaines, dans un contexte de crise incitant plutôt à la prudence qu'à l'offensive, déstabilise de nombreux investisseurs individuels. En dépit des doutes auxquels sont confrontés les opérateurs, nous nous sommes attachés à renforcer les positions de façon progressive sur la plupart de nos portefeuilles sans toutefois chercher à multiplier les prises de risques. En effet, sauf dans de rares exceptions, nous nous engageons rarement dans des opérations purement spéculatives, y compris sur le portefeuille Offensif. Notre méthode consiste à repérer l'apparition d'une tendance et à nous « mettre dans sa roue », plutôt qu'à multiplier les paris directionnels. Cette méthode dite de « momentum », reposant sur l'exploitation de toutes les informations fondamentales et techniques susceptibles de faire bouger les cours, a fait ses preuves. Elle ne permet pas de se positionner dès le premier frémissement des cours, mais ce mode opératoire de suivi de la tendance donne de meilleurs résultats que les stratégies de convictions sur des marchés aussi incertains comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. Notre stratégie va consister à continuer de suivre le marché de façon très pragmatique, en sachant que la tendance de fond est loin d'être défavorable aux actions. Même si les anticipations de baisse des taux d'intérêt ont été maintes fois contrariées, elles restent un puissant soutien des marchés, surtout si les économies occidentales parviennent à éviter la récession dure que redoutent de nombreux économistes. La solidité des résultats d'entreprises constitue un autre soutien sur lequel les investisseurs peuvent s'appuyer pour continuer de renforcer leurs positions acheteuses.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine