Les portefeuilles de Roland Laskine : Il faut attendre la fin des publications de résultats pour prendre de nouvelles initiatives

Le 9 février 2023

Pendant que les investisseurs avaient les yeux rivés sur le suivi de l'inflation et sur l'évolution des taux d'intérêt, ils n'ont pas vu venir les importants mouvements qui se sont produits cette semaine autour des publications des résultats d'entreprises. Trop habitués au cours de ces dernières années à voir les profits des sociétés progresser quelle que soit l'évolution de la conjoncture, ils ont oublié qu'il était également possible de voir la rentabilité se dégrader et surtout d'entendre des messages de plus grande prudence de la part des chefs d'entreprise. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas d'Europe que nous parviennent les nouvelles les moins réjouissantes, mais des Etats-Unis que l'on croyait immunisés contre les conséquences de la guerre en Ukraine.

Selon la société Factset spécialisée dans la collecte des informations de marchés, il ressort que les anticipations bénéficiaires des plus grandes entreprises cotées présentes dans l'indice S&P 500 ont été revues à la baisse de 3,3% pour le premier trimestre de 2023, entre le 31 décembre et le 31 janvier. Les estimations de bénéfices pour l'ensemble de l'année ont aussi été revues à la baisse de 2,5%. Ces révisions restent de faible ampleur, mais elles montrent que les marchés financiers ont peut-être sous-estimé l'impact négatif sur l'économie américaine de la forte hausse des taux d'intérêt intervenue l'an dernier. Les analystes de Factset notent surtout que la hausse de 7% de l'indice S&P 500, concomitamment à un recul des anticipations bénéficiaires des entreprises, conduit à une augmentation des multiples de capitalisation des actions qui passent de 16,7 fois les profits estimés pour 2023 à 18,4 fois fin janvier. A ce stade, la valorisation des 500 plus grands groupes américains dépasse le niveau moyen observé sur longue période à Wall Street, ce qui limite leur potentiel d'appréciation à court terme.

Sur le Nasdaq, où sont cotées des valeurs technologiques, le phénomène est plus diffus mais les résultats décevants des majors du secteur, comme Apple ou Alphabet, la maison mère de Google, ainsi que les prévisions jugées très prudentes d'Amazon, sont venues rappeler au marché que la croissance de l'économie mondiale s'essouffle et que même les plus grands de la « tech » ne peuvent y échapper. En Europe, les vraies déceptions sont plus rares, mais il apparait de plus en plus clair que les profits ont du mal à suivre la progression des chiffres d'affaires dopés par une augmentation artificielle des prix due à l'inflation.

Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner de voir les grands indices marquer le pas après les très fortes hausses de cours intervenues en janvier. Nos portefeuilles, dont les performances depuis le début de l'année apparaissent sur nos différents graphiques de performance, résistent bien à ces prises de bénéfices. Ils progressent un peu moins fort que les indices, mais ce léger retard par rapport au marché s'explique par notre décision de conserver un volant de liquidités à titre purement préventif destiné à nous prémunir contre une correction plus importante. Alors que nous avons au cours du mois de janvier procédé à de très nombreux arbitrages destinés à repositionner les portefeuilles après une année 2022 agitée, nous n'avons cette semaine procédé à aucune opération.

Notre stratégie pour les semaines à venir : la consolidation des marchés à laquelle nous assistons depuis une semaine n'a rien de surprenante. La hausse des valorisations des valeurs américaines du S&P500, à contre-courant de l'évolution des bénéfices des entreprises, n'est pas tenable sur le long terme. A la Bourse de Paris, les actions du CAC 40 se traitent sur la base de 16,6 fois les profits attendus pour 2023. Ce niveau n'a rien d'excessif, mais pour aller au-delà le marché a également besoin de faire le point sur le potentiel bénéficiaire de chaque société au cas par cas. La stratégie de poursuite de la rotation des portefeuilles vers plus de valeurs technologiques que nous avons évoquée la semaine passée reste toujours pertinente, mais elle doit être validée à la fois par la confirmation de la baisse des taux d'intérêt qui autorise à viser les multiples de capitalisation plus élevés et par un momentum favorable d'évolution des bénéfices. Pour disposer d'une bonne visibilité sur ce second point, il faudra attendre que toutes les publications de résultats soient terminées, afin de permettre aux analystes financiers de bien « recaler » leurs estimations. Les hausses et les baisses de cours intervenues cette semaine correspondent à une réaction immédiate aux publications les plus récentes. Crédit Agricole et Legrand ont grimpé cette semaine suite à des annonces de bénéfices supérieurs aux attentes ; A l'opposé Airbus ou Société Générale ont été sanctionnés pour des raisons rigoureusement inverses. Pour l'heure, nos portefeuilles résistent plutôt bien, nous devrions dans les jours à venir nous en tenir à des ajustements à la marge sans bouleversement significatif.

