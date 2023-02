Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les portefeuilles de Roland Laskine : Face une tendance plus hésitante, nous conservons un volant de liquidités en sein de nos sélections de valeurs information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 24/02/2023 à 12:00









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 24 février 2023 Avec des taux d'intérêt à 2 ans à 4,9% aux Etats-Unis et à 4,2% pour les échéances à 5 ans sur les Fed Funds (les emprunts d'Etat américains), les détenteurs de capitaux peuvent aujourd'hui légitiment se demander s'il n'est pas plus astucieux de placer leur argent sur le marché obligataire plutôt que sur celui des actions. Les opportunités de placement que constituent aujourd'hui les emprunts d'état américains expliquent que Wall Street soit en panne d'inspiration, avec un indice S&P 500 en progression de 4,5% depuis le début le 1er janvier, mais en baisse de 6,4% sur un an. Le Nasdaq riche en valeurs technologiques est plus fringant, mais il ne fait que rattraper une partie du retard accumulé l'an dernier. Laskine A cette concurrence du placement obligataire s'ajoute des publications de résultats moins brillantes que prévu à Wall Street. Selon le consensus des prévisions de bénéfices établi par IBES, les analystes financiers ne s'attendent plus qu'à une progression de 0,3% des profits pour l'ensemble de l'année 2023, contre près de 7% anticipés fin 2022. Dans de telles conditions, certains stratégistes, comme ceux de JP Morgan s'attendent à ce que la baisse entamée début février se poursuive aussi longtemps que des signes concrets d'assouplissement de la politique monétaire de la Fed ne seront pas visibles. Comme nous le soulignions la semaine dernière, les valeurs européennes s'en sortent mieux. C'est notamment le cas du CAC 40 qui, à 7.368 points à la clôture de jeudi, reste proche de ses plus hauts historiques, avec un gain de 13% depuis le 1er janvier. Le fait que les taux des emprunts de l'état français atteignent 3% sur les échéances à 2 ans et 2,83% sur celles à 5 ans ne constitue en effet pas un élément suffisant pour conduire à des transferts massifs entre les actions et les obligations. Les attentes bénéficiaires des analystes financiers pour l‘année ont été dailleurs nettement plus raisonnables que celles avancées à Wall Street. Il y a dès lors, de ce côté-ci de l'Atlantique, moins de révisions à la baisse des anticipations de profit. Laskine En dépit de la bonne tenue des valeurs européennes, nous avons cette semaine continué de légèrement alléger les positions sur le portefeuille Défensif et sur l'Offensif. Nous pensons en effet que sans l'appui de Wall Street, les valeurs européennes ont peu de chances de faire longtemps cavalier seul. Nous avons ainsi pris en milieu de semaine l'intégralité de nos bénéficies sur Capgemini afin de réduire la part des valeurs à consonance technologique dans le premier portefeuille. Avec cette nouvelle cession, les liquidités représentent à ce jour près de 14% de l'actif. Même chose dans l'Offensif, avec la liquidation de notre ligne STMicroelectronics. Nous avons en revanche commencé à construire une ligne Carrefour avec l'achat de 500 titres. Les profits du distributeurs français sont en nette amélioration, avec un cours de Bourse qui paraît raisonnablement valorisé autour de 10,5 fois les profits attendus pour cette année. Sur ce portefeuille, les liquidités disponibles représentent désormais près de 18% de l'actif. Pas de changement en revanche cette semaine sur la sélection d'ETF Monde et sur le portefeuille ISR/PEA.



Laskine Notre stratégie pour les semaines à venir : la prudence que nous nous imposons dans la composition de nos portefeuilles se paie par une progression un peu moins forte de la performance de nos sélections de valeurs par rapport aux indices : +10,39% pour la Défensive, +9,60% pour l'Offensive contre 13,03% pour le CAC 40. Même chose pour le portefeuille Monde (+10,23% depuis le 1er janvier, comparé à un indice EuroStoxx50 en hausse de 12,25%) et le portefeuille ISR/PEA qui ne gagne que 6,50% . Ce retard est totalement assumé : il se justifie par notre volonté de minimiser la volatilité de nos portefeuilles tout en participant à l'essentiel de la hausse. Alors que nous entrons aujourd'hui, jour pour jour, dans une seconde année de guerre en Ukraine, les messages discrets envoyés par la Chine et l'Inde en faveur d'un règlement négocié de la crise lors de la réunion des grands argentiers du G20 à Bangalore ont peu d'impact sur le marché. La tendance reste conditionnée à l'évolution des taux d'intérêt de part et d'autre de l'Atlantique. Celle-ci est toujours sous la pression, en raison des tensions inflationnistes qui ne montrent aucun signe de détente réelle. Les bonnes nouvelles liées aux perspectives d'évolution des résultats européens soutiennent la tendance. La cote réagit au jour le jour aux publications les plus marquantes, avec de belles progressions des cours cette semaine sur des valeurs comme Danone, Saint Gobain, Stellantis, Orange ou Bouygues qui ont agréablement surpris le marché. En revanche, aucun mouvement de fond lié à un secteur ou à des zones géographiques déterminées ne semble se manifester. Même si avec un multiple moyen de 14,6 fois les profits attendus pour 2023, les valeurs européennes de l'indice Eurostoxx50 sont très raisonnablement valorisées, nous conservons un certain volant de liquidités non investies afin de nous prémunir contre une faiblesse passagère du marché et pouvoir saisir les opportunités qui pourraient se présenter à ce moment-là. Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

Cette analyse a été élaborée par Objectif Rendement et diffusée par BOURSORAMA. Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise. BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »). Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement. Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion. Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.