Les portefeuilles de Roland Laskine : Face à la baisse des marchés, la prudence reste toujours bonne conseillère

Les experts boursiers ne peuvent - c'est bien connu - que se répéter ou se contredire. Autant le dire tout de suite, nous nous situons depuis le début de l'année dans la première catégorie. Celle d'une répétition sans faille d'un même message de prudence à l'égard des actions qui ne disposent toujours pas d'un contexte assez porteur pour reprendre position à l'achat en toute sérénité. Seuls des arbitrages spéculatifs, orientés vers la recherche de valeurs liées au pétrole et aux matières premières, sont aujourd'hui capables de bénéficier du contexte inflationniste actuel. Notre sentiment est que tant que le marché n'aura pas une vision claire sur la question cruciale de l'évolution des taux d'intérêt et des perspectives de croissance de l'économie mondiale, les conditions d'une baisse de la volatilité nécessaire à un retour de la hausse ne seront pas réunies. L'envolée du prix du baril de pétrole au-delà de 120 dollars par baril de Brent de mer du Nord et le WTI en Amérique du Nord constituent une source de tension permanente sur les taux d'intérêt de part et d'autre de l'Atlantique. Le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans s'est désormais clairement installé au-dessus de 3%, un niveau qui commence à concurrencer les rendements offerts par les actions et qui va peser sur la croissance en renchérissant le prix du crédit. En Europe, le taux des emprunts d'Etat s'est aussi vivement tendu (près de 2% pour les rendements français à 10 ans et 1,4% pour les taux allemands). Ces tensions sont apparues après que la Banque centrale européenne a annoncé son intention d'arrêter ses achats d'actifs fin juin et surtout sa décision de relever le niveau de ses taux directeurs d'un quart de point en juillet, puis de procéder à une hausse en septembre dont l'ampleur sera définie en fonction de l'évolution du contexte inflationniste à ce moment-là. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a prévenu que des hausses régulières de ses taux directeurs seront nécessaires pour ramener l'inflation à son objectif de 2 %. Elle a indiqué qu'il faut s'attendre à « un voyage au long court », durant lequel la BCE relèvera ses taux autant qu'il faudra pour ramener l'inflation là où son mandat la contraint. Rien d'étonnant de voir dans ce contexte les actions baisser sur toutes les grandes places boursières. L'inquiétude des investisseurs est accentuée par la multiplication des analyses économiques mettant en avant un risque de stagflation. Ce scénario, tant redouté des détenteurs de capitaux, correspond au maintien d'une inflation élevée, sans réelle perspective de croissance économique et de progression des bénéfices des entreprises. laskine La grande prudence que nous observons dans la gestion de nos portefeuilles Défensif et PEA/ISR (environ 70% de l'actif sont consacrés aux liquidités) ne nous a pas permis de profiter de l'intégralité du rebond du CAC 40 intervenu au cours des deux dernières semaines du mois de mai. Sur les 30 derniers jours de Bourse, nous devons nous contenter d'une performance proche de zéro, alors que l'indice de référence de la Bourse de Paris gagne près de 3%. Sur un an, en revanche, notre sélection Défensive affiche une progression de 3,58%, alors que le CAC 40 ressort en baisse de 2,87%. Le portefeuille PEA/ISR, socialement responsable, fait également mieux que notre indice de référence, avec un gain de 2% sur un an glissant. A l'opposé, notre activisme au sein du portefeuille Offensif très orienté vers le secteur pétrolier et les matières premières nous permet d'enregistrer de meilleures performances, avec une hausse de 5,59% sur un mois et de 8,89% sur les 12 derniers mois glissants. Nous avons cette semaine encore acheté 20.000 actions du groupe parapétrolier CGG bien placé pour bénéficier de la hausse de la demande de géo-services, destinée à découvrir de nouveaux gisements ou à améliorer le rendement des puits existants. A noter, le remarquable parcours de la junior compagnie Maurel & Prom en hausse de 30% sur un mois glissant. laskine Notre stratégie pour les semaines à venir : nous renouvelons notre message de prudence sur les portefeuilles défensifs. Le contexte actuel de fortes tensions inflationnistes à l'origine d'une hausse sensible des taux d'intérêt est défavorable à l'investissement en actions. Tant que les marchés ne disposeront pas de signes tangibles de redescente de l'inflation, synonyme de détente des taux d'intérêt, la volatilité restera élevée. Surtout à un moment où les tensions observées sur le marché obligataire sont aggravées par des signes de ralentissement de la croissance, faisant peser la menace d'une stagflation. Au cours des semaines et des mois à venir, les investisseurs n'auront de cesse de s'interroger sur la question de savoir si, dans les conditions actuelles, les actions ne sont pas trop chères au regard des perspectives d'évolution des profits des entreprises. Nous maintenons donc un niveau élevé de liquidités dans les portefeuilles Défensif et PEA/ISR. Cette stratégie simple à mettre en œuvre est parfaitement bien adaptée à la protection d'un capital dans une configuration de marché incertaine. Nous restons en revanche toujours pleinement investis sur le portefeuille Offensif, avec une orientation très marquée de nos investissements dans le secteur pétrolier et dans celui des matières premières. Les deux seuls secteurs de la cote véritablement capables de profiter du regain d'inflation auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

