Les portefeuilles de Roland Laskine : en fermant les yeux, on se croirait presque dans un monde idéal !

Le 30 juin 2023

Les boursiers, qui sont régulièrement accusés de manquer de courage et de raisonner à court terme, font cette fois-ci preuve d'une capacité d'analyse d'une étonnante complexité. Alors que les banques centrales américaine et européenne ne cessent de répéter qu'il faut s'attendre à de nouvelles hausses des taux pour terrasser l'inflation, les indices boursiers sont nettement repartis à la hausse de part et d'autre de l'Atlantique. Cet optimisme est d'autant plus étonnant que les dernières statistiques en provenance des Etats-Unis montrent que la croissance du PIB américain se révèle plus forte qu'attendu et que les inscriptions au chômage reculent dans des proportions, elles aussi, très supérieures aux attentes des économistes les plus chevronnés. Il n'y a encore pas si longtemps de telles annonces auraient fait irrémédiablement chuter le marché, pour la simple raison qu'elles sont de nature à inciter les autorités monétaires à durcir encore un peu plus leur politique monétaire.

Comment expliquer la bonne tenue des marchés avec des indicateurs aussi contradictoires ? Les détenteurs de capitaux font un double pari. Le premier consiste à continuer de croire qu'en dépit des hausses des prix qui se font encore sentir dans tous les pays, la désinflation est bel et bien en marche, grâce à la baisse des prix des matières premières et à la fin de la perturbation post-Covid des chaînes de production. Aucun phénomène d'emballement généralisé de la spirale « salaire-prix » n'est par ailleurs perceptible. Les hausses des taux d'intérêt mises en place au cours de ces derniers mois devraient de leur côté contribuer à faire ralentir la machine économique dans tous les pays développés. De nouvelles mesures de durcissement monétaire devraient intervenir en juillet et sans doute à la rentrée, mais ce sont sans doute les dernières. Il n'est donc pas déraisonnable de miser sur une détente obligataire à partir de l'automne 2023, et au-delà.

L'autre pari, c'est celui d'une absence de récession dans les mois et les années à venir. Les hausses de taux d'intérêt mises en place par les banques centrales vont certes finir par peser sur la consommation des ménages et l'investissement, mais sans précipiter nos économies dans la grave crise que de nombreux économistes continuent de mettre en avant. La thèse du « soft landing », le fameux atterrissage en douceur de la croissance, tient aujourd'hui la corde dans les salles de marché. En poussant le raisonnement un peu plus loin, on peut même penser que les gains de productivité attendus du formidable essor de l'intelligence artificielle vont permettre aux entreprises de continuer de faire progresser leurs marges, ce qui permettra d'alléger la pression sur les multiples de capitalisation.

En fermant les yeux, on pourrait même se croire revenu dans un monde idéal ! Autant dire que le pari est audacieux. Difficile d'y souscrire à 100%, mais après avoir très fortement réduit les positions au cours de la seconde moitié du mois de juin, nous avons décidé cette semaine de prudemment renforcer les lignes de titres existantes autour des valeurs les plus solides de nos portefeuilles. C'est ce que nous avons fait dans le Défensif en ayant acheté hier après-midi quelques actions L'Oréal et Air Liquide. Dans l'Offensif, les positions ont été renforcées sur BNP Paribas, bien placé pour profiter de la hausse actuelle des taux d'intérêt, ainsi que sur Engie qui a trouvé avec le gouvernement belge un accord sur le redémarrage et la prolongation de la durée de vie de deux centrales nucléaires grosses productrices d'électricité.

Ces arbitrages nous ont permis de bien résister à la baisse des marchés sur le mois écoulé, avec un léger gain de 0,26% sur 30 jours glissants pour l'Offensif et un repli limité à 0,39% pour le Défensif. Mais nous avons voulu montrer, cette semaine, le comportement de nos différentes sélections sur longue période. Sur dix ans, nos deux portefeuilles les plus anciens enregistrent de belles hausses de respectivement 132,3% et 124,48%, très supérieures au CAC 40. De telles progressions signifient qu'un investisseur ayant investi 100.000 euros le 1er juillet 2013 disposerait d'un capital de 232.300 euros pour l'un et de 224.480 euros pour l'autre. Seule un placement en actions bien géré dans une optique de long terme est capable de produire une telle performance. Le portefeuille d'ETF Monde plus récent enregistre une hausse de 24,79% sur 5 ans et l'ISR/PEA un gain de 21% depuis sa création début mars 2021.

Notre stratégie pour les semaines à venir : les séances de Bourse se suivent et ne se ressemblent pas. Ce vendredi matin l'indice CAC 40 était parti réaliser un sans-faute avec cinq journées de hausses consécutives. La semaine passée nous avons assisté à un schéma rigoureusement inverse. Difficile dans ces conditions d'afficher des convictions inébranlables. Il serait, en effet, tout aussi absurde de miser dans le contexte actuel sur une remontée en flèche des indices, que de totalement rester à l'écart du marché sous le prétexte que la visibilité est faible et que les forces en présence sont trop compliquées à analyser. Notre stratégie consiste donc - en toute modestie - à essayer de coller au plus près du marché, en nous gardant une marge de manœuvre consistant à conserver un certain volant de liquidités non investies. Après avoir nettement réduit la voilure au cours de ces dernières semaines, nous avons renforcé nos positions à l'achat sur les titres les plus solides que nous détenons déjà en portefeuille. Notre intention est de cibler en priorité la recherche de valeurs de qualité en retard par rapport au marché, plutôt que les grandes valeurs de croissance qui paraissent aujourd'hui surachetées. Cette stratégie d'avancée progressive et sans à-coup sera maintenue durant tout l'été.

