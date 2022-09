Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les portefeuilles de Roland Laskine : En durcissant la lutte contre l’inflation la Fed et la BCE mettent les actions sous pression information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 09/09/2022 à 11:11









9 septembre 2022 (ouverture de la séance) Cette rentrée de septembre permet aux investisseurs de mieux comprendre à quoi ils peuvent s'attendre pour les mois à venir. L'annonce ce jeudi d'une hausse de 0,75 point de base du taux directeur de la Banque centrale Européenne (BCE) et les déclarations répétées de Jerome Powell, le président de la Réserve Fédérale (Fed), montrent que les banques centrales occidentales ont placé la lutte contre l'inflation au cœur de leurs priorités. La décision des institutions d'émission de privilégier la défense du pouvoir d'achat des ménages de part et d'autre de l'Atlantique ne constitue pas une surprise. En Bourse, la nouvelle est accueillie dans le calme, mais il n'y a pas non plus de raison de se réjouir. La complaisance des banques centrales à l'égard des marchés financiers est bel et bien terminée. Les économistes qui pensaient que le pic d'inflation est désormais proche vont devoir reporter de quelques mois leurs prévisions de retour à un régime de politique monétaire plus accommodante. Christine Lagarde, la présidente de la BCE a prévenu que « nous sommes loin du taux qui permettra de ramener l'inflation à l'objectif de 2% ». Nous allons donc « continuer les hausses » a-t-elle déclaré. Les taux d'intérêt se sont donc tendus à 2, 31% ce vendredi matin pour la dette française à 10 ans, à un niveau proche du pic de 2,38% atteint à la mi-juin. laskine Aux Etats-Unis, le président de la Fed a dit qu'il fallait agir « vite et fort » contre l'inflation, tout en se disant convaincu qu'il sera possible d'éviter un coût social élevé de cette lutte nécessaire contre la hausse des prix. Les marchés ont donc tout lieu de s'attendre au maintien pendant encore quelques temps d'une politique monétaire plus restrictive, tant sur le continent américain qu'en Europe. Avec une telle perspective il paraît difficile d'imaginer de voir les marchés durablement repartir de l'avant. L'expérience montre en effet combien l'action des banques centrales constitue un élément déterminant de l'évolution des marchés financiers. Avant même de se pencher sur des questions liées aux perspectives de croissance économique ou à l'évolution des résultats d'entreprise, les investisseurs regardent en premier lieu l'orientation des politiques monétaires. Ce sont elles qui déterminent le niveau de liquidités disponibles pour venir alimenter un éventuel mouvement d'achat sur les actions. La pression de la Fed et de la BCE exercée sur les marchés justifie le maintien d'une stratégie de prudence. Celle-ci nous a jusqu'à présent plutôt bien réussi puisque sur nos quatre portefeuilles trois d'entre eux continuent de mieux se comporter que la moyenne des indices toujours très volatiles. Le graphique ci-dessus des performances comparées de toutes nos sélections montre que sur le trimestre écoulé, trois d'entre elles limitent fortement la baisse et se comportent nettement mieux que le CAC 40. Seul le portefeuille Offensif décroche très nettement. La sélection Défensive orientée vers la protection du capital investi, notamment en période de baisse des indices, résiste bien à la dégradation de la tendance grâce au maintien d'un niveau élevé de liquidités. laskine Notre sélection Monde, composée d'ETF diversifiés au niveau international et éligibles au PEA, a progressivement été allégé de l'essentiel de ses positions investies sur le Nasdaq et les matières premières. Les désengagements auxquels nous avons procédé au cours de ces derniers temps nous ont également permis de passer au travers de l'essentiel de la baisse. Sur un mois et trois mois, il n'a pratiquement rien perdu. Sur un an, il cède 4,21%, alors que l'indice Eurostoxx50 auquel nous le comparons depuis sa création affiche un repli de 15,9%. A l'opposé la forte sous-performance de notre portefeuille Offensif, peine à se réduire. Nous avons réduit les positions sur de nombreux titres afin d'atténuer l'impact de la mauvaise tenue du secteur pétrolier sur l'ensemble du portefeuille. Notre stratégie pour les semaines à venir : comme nous l'espérions la rentrée de septembre commence à nous apporter quelques éléments de réponse aux questions que se posent les investisseurs. Il est encore trop tôt pour savoir dans quelle proportion l'économie européenne sera touchée par le renchérissement du prix de l'énergie, notamment l'électricité et le gaz, mais il apparaît clairement que le Vieux continent s'apprête à passer un hiver difficile, avec une forte baisse de l'activité en perspective. Il apparaît aussi que nous serons plus pénalisés que le continent nord-américain, moins atteint par les conséquences de la guerre en Ukraine. Nous savons aussi, depuis jeudi après-midi, que la BCE est elle aussi très fermement engagée dans la lutte contre l'inflation. Et comme les autorités monétaires européennes sont sur ce terrain en retard sur la Fed, il faut s'attendre à une accélération des mesures de resserrement de ce côté-ci de l'Atlantique. Christine Lagarde a, sur ce sujet, mis les points sur le « i ». D'un point de vue fondamentale, ces deux éléments n'incitent pas à se précipiter sur les actions européennes. Nous maintenons une stratégie globalement prudente, mais nous sommes également prêts à saisir les opportunités qui se présentent dans le secteur bancaire porté par la hausse des taux d'intérêt. Dans cette optique, nous avons renforcé en fin de semaine les positions sur l'action BNP Paribas dans le portefeuille Défensif. Nous avons aussi initié une position sur le secteur bancaire dans le portefeuille Offensif, en prenant position sur BNP Paribas et Société Générale. Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

