Les portefeuilles de Roland Laskine : Difficile de composer avec un marché qui ignore les mauvaises nouvelles

Le 15 mars 2024

Avec une hausse de 7,43% sur les trois derniers, dont un peu plus de 5% entre la mi-février et la mi-mars, il devient de plus en plus difficile de se mesurer au CAC 40. Le palmarès des valeurs qui mènent la danse est de plus en plus fluctuant et la plupart des gérants de fonds s'arrachent les cheveux pour essayer de rester dans la course. Nous n'échappons à la règle ! Après un mois de janvier tout à fait satisfaisant, nos différents portefeuilles ont très nettement sous-performé l'indice phare de la Bourse de Paris. Nos graphiques de performances ci-dessous font en effet apparaître un net décrochage de nos portefeuilles par rapport au CAC 40 depuis un peu plus d'un mois. L'Offensif qui avait très bien commencé l'année a perdu toute son avance au cours des quatre dernières semaines, au point d'affiche une performance légèrement négative de 0,37% sur les trois derniers mois. Le Défensif s'en sort avec une progression modeste de 2,5%, très éloigné de la moyenne des quarante valeurs de référence de l'indice. Nos sélections de fonds ne parviennent pas non plus à suivre le rythme de progression qui s'impose à tous les gérants de la place de Paris. La sélection Monde, composée de trackers internationaux tous éligibles au PEA, doit se contenter d'une hausse de 1,44% sur la même période. Notre sélection de fonds ISR/PEA, qui se révèle nettement moins volatile que tous nos autres portefeuilles, s'en sort mieux avec une hausse de 4,37%

Notre sous-performance tient tout d'abord à notre décision d'avoir pris des bénéfices substantiels à la suite de nos bonnes performances de fin 2023 et du début de 2024. Le climat de grande incertitude, à la fois sur les perspectives de baisse des taux directeurs de la part des banques centrales et sur la croissance économique en zone euro, nous a en effet incité à alléger les positions sur les titres qui avaient le plus monté. Dans le portefeuille Défensif, ce fut notamment le cas sur des valeurs comme Hermès International, LVMH, L'Oréal, BNP Paribas, Euronext ou Capgemini, qui présentaient des plus-values à deux chiffres, voire à trois chiffres pour la première. Loin de baisser la plupart de ces titres ont continué de monter.

Dans le portefeuille Offensif, nous avons aussi multiplié les ventes bénéficiaires sur Publicis, Michelin, Capgemini ou Safran, Getlink, Eiffage et Saint-Gobain, qui ont eux aussi pour la plupart continué de progresser. Certains de ces titres ont d'ailleurs été rachetés en cours de route, tant la vigueur de la hausse s'est révélée importante. Nous avons procédé aux mêmes prises de profits sur l'ETF Lyxor Nasdaq 100 qui avait porté la hausse de notre sélection de Monde durant l'essentiel de l'année 2023 et en janvier 2024. Au final, les profits que nous avons dégagés sur nos plus belles valeurs nous ont privé de pleinement bénéficier de la poursuite de la hausse. Ils ont eu pour effet d'alourdir le poids des liquidités par définition improductives, à un moment où le CAC 40 volait de record en record.

Nos portefeuilles ont aussi subi des rotations sectorielles importantes qu'il était difficile de suivre. Notre principale déception est venue du fabricant franco-italien de composants STMicroelectronics. Loin de profiter de l'extraordinaire engouement suscité par certaines valeurs comme Nvidia, spécialisé dans les puces utilisées dans le domaine de l'intelligence artificielle, cette valeur a connu un chemin boursier rigoureusement inverse. Elle a baissé de 10% au cours de trois derniers mois, alors que le marché battait des records de hausse. La contre-performance de STMicroelectronics s'explique par sa forte dépendance aux commandes d'Apple et dans une moindre mesure de Tesla. Or, aujourd'hui, ces deux groupes ne sont pas au sommet de leur forme. Le groupe franco-italien ne publie pas la ventilation de ses revenus par client, mais certains analystes estiment que la part dévolue à Apple est passé de 23% en 2020 à moins de 15% à la fin de 2023. Les positions prises sur STMicroelectronics dans le portefeuille Offensif ont été fortement réduites, mais il nous reste 115 titres qui pèsent sur le portefeuille. Dans le même secteur d'activité, nos dernières actions Soitec ont été fort heureusement liquidées dès le 6 février. Mais l'opération s'est faite au prix de pertes conséquentes.

Quelle stratégie pour les semaines à venir ? Contrairement aux craintes de nombreux observateurs, les marchés ont accueilli avec une grande retenue l'annonce d'une hausse des prix à la production aux Etats-Unis ressortis, pour le mois de février, à un niveau supérieur aux attentes. Cette nouvelle est bien évidemment susceptible de conduire la Réserve Fédérale américaine à reporter encore un peu plus sa décision d'assouplir sa politique monétaire. Malgré cette menace, les investisseurs restent confiants sur la trajectoire de décrue des taux d'intérêt à la fin du premier semestre et sur les perspectives de valorisation des actions au détriment des placements obligataires. De ce point de vue, la correction récente des valeurs de semi-conducteurs intervenue à Wall Street, notamment sur Nvidia, a plus pesé sur la tendance que les données économiques récemment portées à la connaissance du marché. L'extraordinaire vigueur des actions dans un contexte jugé très instable suscite de grandes interrogations et fait perdre leurs nerfs à de nombreux opérateurs. Il reste malgré tout difficile de se mettre en travers d'un marché qui n'a de cesse de vouloir monter en dépit de l'accumulation de nouvelles a priori défavorables.

Nous avons ces derniers jours procédé à d'importants arbitrages au sein des portefeuilles, allant dans le sens d'une plus grande diversification des positions afin de répartir les risques. Nos dernières opérations ont consisté à continuer de renforcer les positions sur les valeurs financiers favorisées par la remontée récente des taux d'intérêt, avec de nouveaux achats d'actions BNP Paribas et Axa. Nous avons de la même manière augmenté nos positions sur les sociétés ayant brillé par la solidité leurs performances opérationnelles et offrant une bonne visibilité sur leurs perspectives d'activité pour les mois à venir. Dans le portefeuille Défensif, nous sommes ainsi revenus sur Hermès International et Engie. Dans l'Offensif, les titres Renault et Stellantis sont venus renforcer la part consacrée du secteur automobile, aux côtés de Michelin. Les positions ont également été renforcées dans des proportions à peu près équivalentes sur tous les fonds présents dans la sélection ISR/PEA. Au sein de la sélection Monde, la part dédiée aux trackers représentatifs du Nasdaq 100 a été réduite au profit d'ETF axés sur le secteur bancaire et l'assurance en Europe.

Roland Laskine