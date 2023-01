Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les portefeuilles de Roland Laskine : Début de rotation sectorielle dans l’ensemble de nos sélections de valeurs information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 13/01/2023 à 10:53









Le 13 janvier 2023 Les chroniqueurs boursiers ont le choix entre deux solutions : se répéter ou se contredire ! Dans mon dernier billet hebdomadaire de décembre, je m'attendais à une année en deux temps : un début d'année difficile et une seconde partie plus agréable. Je ne sais pas si la deuxième moitié de l'année sera agréable, mais il est certain qu'avec une hausse de plus de 8% depuis le 1er janvier, portant le CAC 40 à 7.000 points dès l'ouverture du marché ce vendredi, les choses commencent plutôt bien à la Bourse de Paris. Je vais donc devoir revenir - du moins à court terme- sur le scénario initial annoncé pour 2023. L'inflation est certes loin d'avoir été terrassée, mais les marchés ont visiblement préféré mettre à profit les dernières statistiques américaines sur une sortie de crise plus rapide qu'anticipée pour se porter massivement à l'achat. Autre imprévu, contrairement à toutes les attentes, les meilleures performances depuis le début de l'année ne viennent pas des Etats-Unis pourtant épargnés par la crise énergétique qui frappe le Vieux continent. Ce sont justement des valeurs européennes qui font le cours en tête, avec un gain de 9% pour l'indice EuroStoxx 50, comparé à +3,3% pour le Dow Jones et +5,2% pour le Nasdaq Composite. Difficile, là aussi, de tirer de ces deux premières semaines de cotation des conclusions définitives pour l'ensemble de l'année, mais il paraît d'ores et déjà évident qu'il faudra cette année éviter de se braquer sur des convictions toutes faites. La souplesse et l'humilité seront de mise dans les mois à venir. La bonne orientation des marchés financiers dont nous bénéficions depuis le 1er janvier est largement favorisée par la multiplication des signes d'apaisement sur le front de l'inflation. Les prix de l'énergie, notamment du gaz et du pétrole sont en train de refluer vers leurs niveaux d'avant la guerre en Ukraine. Même chose pour la plupart des matières premières industrielles et agricoles. L'inflation reste élevée de part et d'autre de l'Atlantique, mais la publication ce jeudi d'un indice de progression des prix aux Etats-Unis de 6,5% pour le mois de décembre, inférieur aux 7,1% de novembre et en recul constant depuis le pic de 9,1% de juillet, incite les opérateurs à envisager une hausse moins forte qu'attendue des taux directeurs de la Fed et pourquoi pas à entrevoir une baisse des taux vers la fin de l'année. Ces anticipations profitent à Wall Street, mais aussi aux actions européennes, alors que la BCE est très en retard sur la Fed dans sa stratégie de resserrement monétaire. La cote européenne ayant été très affectée par la crise ukrainienne, elle rebondit fortement pour la simple raison que les investisseurs estiment qu'elle dispose d'un bon potentiel de rattrapage à côté duquel ils ne veulent pas passer. L'ensemble de nos portefeuilles ont bien démarré l'année, car nous avons eu la sagesse de ne pas dégarnir les positions prises dès le début du mois de novembre en direction des valeurs financières bien placées pour bénéficier de la hausse des taux d'intérêt. Comme le montrent nos graphiques de performances les valeurs bancaires et d'assurances ont bien monté à l'intérieur de chacune de nos sélections. Cette semaine nous avons cependant commencé à prendre une partie de nos bénéfices en raison du reflux général des taux d'intérêt de part et d'autre de l'Atlantique. Ce vendredi matin, les positions prises sur BNP Paribas ont été allégées de moitié et celles prises sur Société Générale dans le portefeuille Offensif ont été intégralement vendues mercredi. Le tracker EuroStoxx Banks dans la sélection Monde a également été allégé. Dans un autre registre, nous avons pris nos bénéfices sur le spécialiste français de l'armement Thales dans toutes nos sélections. Notre stratégie pour les semaines à venir : les arbitrages auxquels nous avons procédé ces derniers jours vont probablement se poursuivre dans les semaines à venir. Notre intérêt se concentre autour des valeurs de croissance, notamment les valeurs technologiques, les mieux placées pour profiter d'une décrue progressive des taux d'intérêt. Dans le portefeuille Défensif, la position LVMH a ainsi été renforcée mercredi. Même chose ce vendredi matin, pour la position prise sur Hermès International. Dans l'Offensif, nous avons cette semaine doublé la position sur Atos. Le lancement de la saison des résultats trimestriels aux Etats-Unis, dès ce vendredi, permettra de voir si la rotation sectorielle vers le secteur des « technos » se confirme pour poursuivre nos arbitrages dans ce sens. A ce jour, les estimations collectées par le spécialiste des données financières Refinitiv font état d'un recul des profits des résultats des sociétés de l'indice S&P 500 dans lequel les valeurs non technologiques sont très majoritaires. Si les bénéfices des sociétés traditionnelles se révèlent un peu moins brillants, c'est à la fois sur le Nasdaq et sur le département des valeurs de croissance européennes qu'il faudra chercher de nouvelles idées d'investissement. Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

