Les portefeuilles de Roland Laskine : Bonne résistance de nos sélections à l’issue d’une semaine difficile pour les marchés d’actions

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 17 mars 2023

Avec une chute de 522 points de l'indice CAC 40 entre un plus haut de 7.401 points atteint le 6 mars et un plus bas de 6.879 points touché le 15 mars, les valeurs français ont subi ces derniers jours un décrochage d'une rare violence. Aux tensions sur les taux d'intérêt est venue s'ajouter une crise bancaire internationale marquée par la faillite de deux banques américaines et une capitalisation en catastrophe du Crédit Suisse. Il s'agit, pour cette dernière, de la première banque de la confédération helvétique auprès de laquelle sont engagés les importants établissements financiers mondiaux.

Laskine

Tous ces éléments mis bout à bout ont constitué un excellent prétexte pour justifier une correction dont l'ampleur a été à l'échelle des risques encourus par les marchés. La chute des cours intervenue cette semaine n'a heureusement pas pris les proportions de septembre 2008 après la faillite de la banque d'affaires Lehman Brothers, mais l'alerte a été chaude. A la Bourse de Zurich le cours du Crédit Suisse a chuté de 24,25% au cours de la seule séance du 15 mars. A Paris, l'action Société Générale a chuté de 12,18% le même jour et BNP Paribas de 10,11%.

Dans ce contexte particulièrement difficile, nous avons multiplié les arbitrages destinés à réduire au maximum notre exposition aux valeurs et renforcer la part des liquidités afin d'éviter de subir de plein fouet la baisse générale des marchés. Au total, nous avons ces derniers jours procédé à une douzaine d'arbitrages. Ils ont porté sur l'allégement des positions prises sur des titres bancaires, comme BNP Paribas et Axa, dans nos portefeuilles Défensif ainsi qu'Offensif, et dans ce dernier sur ABN Amro et Coface. Dans la sélection d'ETF Monde PEA, nous avons substantiellement réduit la part des trackers investis dans le secteur bancaire et assurance. Notre exposition globale au marché avait, par ailleurs, été déjà très nettement réduite au sein de la sélection ISR/PEA.

Laskine

Ces différents arbitrages ont permis à la plupart de nos sélections de bien résister à la tempête. Le portefeuille Défensif est parvenu à limiter son repli de 2,1% sur la semaine et affiche toujours une progression de 5,2% sur les trois mois. La sélection Monde composée d'ETF éligibles au PEA a reculé de 2,8% sur la semaine et affiche une belle progression de 7,8% sur les trois derniers mois. Le portefeuille ISR/PEA fait mieux avec un repli limité à 1,17% sur 5 jours, mais il doit se contenter d'une progression de 4,4% sur les trois derniers mois.

Notre principale déception se situe au niveau du portefeuille Offensif qui était, dans l'optique d'une stratégie offensive, très investi dans les valeurs financières (banques et assurances) ayant pleinement profité des tensions sur les taux d'intérêt intervenues en janvier et février. Le reflux récent des taux américains et surtout la mise en difficulté, de façon concomitante, de plusieurs établissements bancaires dans le monde ont évidemment lourdement pénalisé le portefeuille Offensif. En dépit des désengagements massifs auxquels nous avons procédé ces derniers jours, nous ne sommes pas parvenus à compenser les pertes subies sur les titres les plus exposés. Sur cinq jours, ce portefeuille perd 4,1%, contre 2,7% le CAC 40 et, sur trois mois, il doit se contenter d'une hausse de près de 6% comparée à une hausse de 8,23% de l'indice phare de la Bourse de Paris.

Notre stratégie pour les semaines à venir : après la semaine de folie que nous avons connue, la pression est retombée jeudi et vendredi sur à peu près tous les marchés. Le principal point positif de la crise que traverse actuellement le secteur financier sera de contraindre les banques centrales à ralentir la progression de ses taux directeurs. Les espoirs de détente sur le marché obligataire permettent d'apaiser les tensions qui pèsent sur les établissements bancaires les plus fragiles. Un ralentissement de la hausse des taux directeurs aux Etats-Unis est d'autant plus envisageable que l'inflation donne l'impression de vouloir enfin se calmer. La banque centrale américaine pourrait également être sensible à la multiplication d'indicateurs montrant que l'activité industrielle et surtout la consommation des ménages ralentissent dans de nombreux états fédéraux. Si les investisseurs ont le sentiment que la période de forte hausse des taux d'intérêt est maintenant derrière eux, ils pourraient revenir sur le secteur des valeurs de croissance, notamment les technologiques et le luxe par exemple. Nous resterons donc en alerte sur ces deux secteurs qui semblent être les mieux placés pour profiter d'un redressement des indices après la forte correction de ces derniers jours. Rappelons que les plus grands groupes de luxe français, LVMH, Hermès International et L'Oréal représentent les trois plus importantes positions de notre portefeuille Défensif. Ces actions, qui entrent dans la catégorie des valeurs disposant du fameux « pricing power », constituent l'ossature de cette sélection défensive et contribuent depuis de nombreuses années à ses bonnes performances. Ces titres absents des autres portefeuilles pourraient également trouver leur place dans la sélection Offensive. Les ETF orientés vers les valeurs de croissance pourraient, de leur côté, monter en puissance dans notre sélection Monde/PEA.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine