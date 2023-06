Les portefeuilles de Roland Laskine : Bonne résistance de l’ensemble des portefeuilles à la baisse des cours

(Crédits photo : Pixabay / Pexels - )

Le 23 juin 2023

Face à l'épais brouillard qui entoure les perspectives d'évolution des marchés financiers, les experts des plus grandes banques mondiales s'en remettent au vocabulaire militaire. Ils recommandent une prudence tactique, synonyme de retenue à court terme, tout en restant favorables aux actions dans une optique stratégique de plus long terme. D'un côté, on ouvre grand le parapluie sur tout ce qui peut se passer en Bourse au jour le jour, de l'autre on affiche une franche confiance sur la capacité des actions à procurer le meilleur retour sur investissement qui soit dans un avenir plus lointain.

Laskine

La démarche est habile, mais elle est peu opérationnelle pour un investisseur individuel. Nous avons de notre côté préféré faire preuve de pragmatisme. Face à l'accélération de la baisse, nous avons opté pour une attitude consistant à fortement augmenter la part des liquidités à hauteur de 60% dans le portefeuille Défensif et autour de 45% dans l'Offensif. Les portefeuilles Monde et ISR/PEA étant gérés dans une optique très prudente, nous avons opté sur ces deux sélections pour une stratégie proche de celle mise en place dans le portefeuille Défensif. Le recours à une forte proportion de liquidités dans les portefeuilles s'explique par notre volonté de préserver le capital investi et les plus-values accumulées, dans un contexte boursier devenu plus délicat. L'inflation commence à reculer dans à peu près tous les pays, mais le reflux n'est pas assez rapide. Les banques centrales ne peuvent pas dans ces conditions se permettre de relâcher la pression. Le BCE a relevé ses taux directeurs de 25 points de base cette semaine et, même si la Fed à opté pour un statu quo cette semaine, elle a déjà prévenu par la voix de son président, Jerome Powell, que d'autres hausses des taux seront nécessaires d'ici à la fin de l'année. En plus de cette épée de Damoclès toujours suspendue au-dessus de leur tête, les investisseurs sont confrontés à la montée d'un risque de récession élevé aux Etats-Unis et surtout en Europe, avec une zone euro déjà techniquement en récession avec deux trimestres consécutifs de baisse de l'activité. Nous sommes aussi à quelques jours du début de la publication des résultats semestriels. Il n'y a pas d'inquiétudes sur la capacité des entreprises à résister au ralentissement de la croissance, mais avec des multiples de capitalisation des valeurs de croissance qui se situent au-dessus des moyennes observées sur les dix dernières années, les moindres déceptions risquent d'être sévèrement sanctionnées.

Laskine

Dans ce contexte, les Bourses mondiales se sont repliées cette semaine. C'est notamment le cas du CAC 40 qui a enchaîné quatre séances de baisse à la clôture de jeudi et qui a de nouveau ouvert en léger repli ce vendredi. Comme le montre les graphiques ci-joints, nos portefeuilles ont bien résisté avec un recul de 1,13% du Défensif sur 30 jours glissants, contre 2,38% pour l'indice de référence des valeurs françaises. Le portefeuille ISR/PEA, géré de façon également très prudente, n'a pratiquement rien cédé (-0,07% sur la même période). Notre sélection d'ETF Monde résiste également très bien à -0,56%. L'Offensif plus exposé aux fluctuations des marchés parvient lui aussi à limiter ses pertes à 1,65% sur un mois glissant. Les désengagements auxquels nous avons procédés cette semaine concernent surtout le portefeuille Offensif, avec la prise de l'intégralité de nos bénéfices sur Capgemini et la vente de la position prise sur Airbus. Dans un marché plus chahuté, nous n'avons pas souhaité maintenir une position trop forte dans le secteur aéronautique, déjà représenté par Safran. Dans le Défensif, nous avons par ailleurs légèrement allégé la position sur Sanofi qui reste notre première ligne dans ce portefeuille. La « moyenne en baisse » initiée sur Euroapi a été légèrement renforcée. La prise d'une première position sur le marché japonais (achat de 500 parts du tracker Amundi ETFB PEA Japan Topix, réputé déconnecté des autres places financières, n'a de son côté pas donné les résultats escomptés (-1,74%).

Notre stratégie pour les mois à venir : le palmarès des plus fortes hausses sur un mois montre très clairement le changement d'attitude qu'ont opéré les investisseurs au cours de ces dernières semaines. Comme nous le pensions, la plupart d'entre eux se sont temporairement détournés des plus belles valeurs de croissance de la cote – le luxe notamment – qui avaient atteint des sommets peu compatibles avec les craintes de ralentissement de la croissance mondiale. Ils se sont en revanche orientés vers des titres qui avaient accumulé un important retard par rapport à la moyenne du marché, alors qu'aucun d'entre eux n'avait vraiment déçu au niveau de leurs performances opérationnelles. Parmi les plus fortes hausses au sein du CAC 40 figurent STMicroelectronics, Renault, Dassault Systèmes, Capgemini, Legrand, Stellantis, Publicis, Saint-Gobain, Veolia, Airbus et Air Liquide. Toutes ces valeurs ne figurent pas dans nos portefeuilles, mais un certain nombre d'entre eux y ont fait leur entrée au cours de ces dernières semaines. Au cours des semaines à venir, cette stratégie de recherche de valeurs en retard sera intensifiée. Les publications de résultats qui commenceront en France dès la deuxième semaine de juillet nous serviront d'aiguillon pour affiner notre sélection. Pour l'heure, nous allons continuer de recentrer nos efforts sur les plus grandes valeurs de la cote. Il est encore trop tôt pour partir massivement en direction des « small caps ». Celles-ci ont accumulé un important retard par rapport au CAC 40, mais pour que les investisseurs reviennent en force sur cette partie de la cote, il faudra qu'ils disposent d'une bonne visibilité sur les perspectives de croissance dans le monde, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Pour s'épanouir, les valeurs petites et moyennes ont aussi besoin d'être portées par une hausse des flux financiers en direction des places boursières européennes, ce qui, là aussi, n'est pas le cas.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine