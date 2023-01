Les portefeuilles de Roland Laskine : Bon début d’année pour l’ensemble de nos sélections PEA

(Crédits photo : Unsplash - Chris Liverani )

Le 27 janvier 2023

L'excellente tenue des actions constatée dès ce début d'année ne se dément pas : + 9,61% à la Bourse de Paris, +10% pour les plus grandes valeurs de la zone euro, + 9,4% pour les valeurs technologiques américaines et une progression plus modeste de 2,2% de l'indice Dow Jones. Les marchés d'actions sont portés par la réouverture du marché chinois, la chute du prix des matières premières et surtout par le ralentissement de l'inflation qui conduit à une détente des taux d'intérêt sur à peu près tous les marchés. Comme nous l'avons longuement expliqué la semaine dernière l'évolution de l'inflation et des taux d'intérêt constitue le maître étalon de tous les détenteurs de capitaux. La bonne orientation de ces deux indicateurs explique que les liquidités continuent d'affluer en Bourse et poussent les actions à la hausse. Surtout à un moment où les craintes de récession s'éloignent de part et d'autre de l'Atlantique.

Les boursiers aguerris savent que c'est justement lorsque tous les indicateurs sont au vert qu'il convient de se montrer prudent, mais il est, d'un autre côté, hors de question de passer à côté de la hausse actuelle. Ne pas être dans le marché dans une période pareille c'est prendre le risque de se faire distancer, sans possibilité de refaire son retard. Alors que nous avons commencé l'année sur une note assez prudente, nous avons progressivement renforcé les positions sur tous les portefeuilles. Cette stratégie nous a permis de capter l'essentiel de la hausse des marchés, avec une hausse de 9,46% du portefeuille Offensif et de 9,16% de l'Offensif. Ce score est légèrement inférieur à celui du CAC 40 mais nous nous en satisfaisons. Nous sommes évidemment sensibles à l'évolution des indices boursiers, mais notre objectif est aussi d'éviter de nous exposer à une trop grande volatilité. La sélection d'ETF Monde éligible au PEA progresse de 7,70%. Cette performance est inférieure à la moyenne des indices européens, mais meilleure que celle des actions américaines. Seule notre sélection de fonds responsables ISR/PEA est à la traîne avec une hausse limitée à 5,52% depuis le 1 janvier. La faible proportion dans les fonds ESG de valeurs pétrolières et d'établissements financiers explique en grande partie ce retard par rapport à la moyenne de la cote européenne.

La bonne performance du portefeuille Défensif (+9,46% depuis le 1er janvier) repose essentiellement sur six valeurs représentant la moitié des titres composant l'actif investi. Ces six valeurs qui affichent des taux de progression compris entre 18 et 10% sur un mois glissant appartiennent à trois secteurs : la banque avec BNP Paribas et Deutsche Bank, le luxe avec Hermès International et LVMH, ainsi que l'industrie avec Alstom dans le matériel de transport ferroviaire et Air Liquide. Ces deux dernières valeurs qui avaient sous-performé le marché en 2022 bénéficient aujourd'hui d'un rattrapage bien mérité. En queue de peloton, la plus mauvaise performance revient au spécialiste français des composants pharmaceutiques Euroapi qui tarde à se remettre de l'avertissement sur résultats lancé début décembre suite à la découverte de disfonctionnements dans une de ses usines en Europe de l'Est.

Le portefeuille Offensif (+9,16% depuis le 1er janvier) est composé de 13 valeurs, mais six d'entre elles ont joué un rôle déterminant dans la performance globale. Le secteur financier est largement représenté, avec 14,3% de hausse pour BNP Paribas sur un mois, 14,1% pour ABN AMRO et 13% pour Deutsche Bank. Les valeurs d'assurances allemandes, Allianz et Munich Re, affichent, elles aussi, des gains de plus de 9% en moyenne sur un mois glissant. La société d'ingénierie et de services informatiques spécialisée dans le nucléaire, Assystem, et le constructeur automobile allemand BMW, contribuent également très positivement à la performance, avec 10,5% de hausse chacune. Les derniers entrants, Alten et Safran, tardent en revanche à délivrer les performances escomptées.

Enfin, avec un gain de 7,7% depuis le 1er janvier notre sélection de trackers Monde éligible au PEA est à la fois portée par la bonne tenue de nos ETF Lyxor Europe investis dans le secteur de la finance (banques & assurances) et l'ETF Amundi Nasdaq 100 qui profite de la bonne tenue des valeurs technologiques américaines. Fin 2022, nous avions fortement réduit la part du tracker Lyxor Europe Basic Ressources, mais les perspectives de reprise de l'activité en Chine et l'éloignement d'un risque de récession mondiale nous incite à de nouveau surveiller de près ce tracker qui est un des rares produits éligibles PEA capable de profiter d'un possible rebond des produits de base.

Notre stratégie pour les semaines à venir : comme nous l'indiquions en introduction, il n'était pas question de passer à côté du puissant mouvement de hausse dont bénéficient les marchés boursiers depuis le début de l'année. Nous restons donc largement investis sur toutes nos sélections de valeurs, mais nous n'hésiterons pas à rapidement réduire la voilure dans le cas où la tendance venait à se retourner sur plusieurs séances d'affilé. Pour l'heure nous poursuivons nos arbitrages allant dans le sens de prises de bénéfices sur les valeurs financières moins favorisées aujourd'hui par la hausse des taux qui tend à s'atténuer avec la multiplication des signes de recul des tensions inflationnistes dans le monde. Nous nous intéressons désormais à deux secteurs bien distincts. Toujours les valeurs de luxe portées par l'atténuation des craintes de récession et par le redémarrage de la Chine. La semaine dernière, nous avions déjà renforcé les positions sur LVMH et Hermès. Il n'est pas exclu que nous poursuivions dans ce sens. Si nous nous orientons vers un atterrissage en douceur de la croissance, sans récession grave aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, il sera sans doute opportun de regarder de près les valeurs industrielles et les technologiques. Ces deux secteurs sont les mieux placés pour profiter d'un regain de confiance sur l'évolution de l'activité économique mondiale.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine