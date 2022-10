Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les portefeuilles de Roland Laskine : Après les baisses de ces derniers mois, les investisseurs semblent mieux disposés à l’égard des actions information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 14/10/2022 à 12:57









(Crédits photo : Unsplash - Chris Liverani ) Les Bourses mondiales font preuve d'une remarquable résistance aux mauvaises nouvelles. Loin d'intimider les investisseurs, la publication ce jeudi d'un chiffre de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de septembre à un niveau supérieur aux attentes du marché (+8,2% en rythme annuel glissant) a finalement poussé les indices à la hausse. Le rebond intervenu après cette publication, pourtant synonyme d'une poursuite du resserrement de la politique monétaire américaine, paraît au premier abord difficilement compréhensible. La confiance « à tout casser » dont font preuve les opérateurs indique que la peur est peut-être en train de changer de camp. Certains observateurs commencent en effet à avancer l'idée que la Réserve fédérale des Etats-Unis serait plus inquiète que la Bourse des conséquences négatives que pourrait avoir sur l'économie un trop fort durcissement de sa politique monétaire. L'idée serait qu'après trois hausses d'affilée cette année, ayant porté les taux directeurs au-delà de 3%, une quatrième augmentation de 75 points de base en novembre serait la dernière de cette ampleur. Même si le risque inflationniste reste élevé, de nombreux économistes, comme le prix Nobel Joseph Stiglizt, estiment que la politique monétaire de la Fed menace directement la croissance américaine avec de graves conséquences sur l'emploi. laskine Le dernier compte rendu du Comité monétaire de la Fed ne laisse aucun doute sur sa ferme volonté de lutter contre l'inflation, mais il fait aussi état des inquiétudes de certains membres sur les conséquences que pourrait avoir la mise en place de mesures trop restrictives sur l'économie du pays. Ces doutes ont été par ailleurs relayés par les experts du FMI qui ont revu à la baisse leurs prévisions d'activité pour 2023 dans 143 pays représentant 92% du PIB mondial. L'Europe n'échappera pas à une récession, alors qu'aux Etats-Unis la croissance qui ne cesse de ralentir depuis le premier trimestre ne devrait pas excéder les 1%. Tous ces éléments mis bout à bout permettent aux investisseurs de penser que la fin du cycle de resserrement est proche. C'est le fameux « pivot » de la Fed qui marquerait un point d'inflexion de sa politique monétaire à partir duquel les marchés vont pouvoir disposer de conditions plus favorables pour envisager une sortie de crise. Pour l'heure, le bilan de nos portefeuilles sur les trois derniers mois est plutôt satisfaisant. La stratégie de mise en veille des actifs investis nous a permis de traverser sans grand dommage la récente période de baisse. Le graphique ci-dessus montre que notre portefeuille Défensif est parvenu à rester totalement à l'écart de la chute des cours intervenue de la mi-août à la fin septembre. Nous avions alors estimé que consacrer environ les trois quarts du portefeuille aux liquidités constituait la meilleure manière de traverser la tempête. Les faits nous ont donné raison, puisque la performance de la sélection Défensive est restée positive durant toute cette période. Notre sélection de fonds PEA/ISR, gérée sur à peu près les mêmes principes, s'est également comportée de manière très satisfaisante. Mais les meilleures performances reviennent cependant à notre sélection de fonds internationaux Monde (ci-contre). Sur les trois derniers mois, la valeur de l'actif s'est renforcée de 3,6%, alors que tous les indices boursiers ont reculé. Cette performance a été obtenue grâce, là aussi, à une forte proportion de liquidités, ainsi qu'à nos choix d'allocation dirigés vers le secteur de l'énergie et de la pharmacie. Le récent achat de 75 parts du fonds de couverture Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse, qui fonctionne comme un fonds short amplifiant par deux la performance inversée de cet indice, a également contribué à soutenir la performance. Il faut noter que tous ces fonds largement diversifiés à l'international sont éligibles au PEA, ce qui est très appréciable pour un investisseur particulier. laskine Le portefeuille Offensif, que nous avons maintes fois commenté au cours de ces dernières semaines, parvient lui aussi à bien tirer son épingle du jeu sur les trois derniers mois, avec une performance positive de 2,85% sur cette période. Sa bonne tenue est imputable au redressement du prix du pétrole, secteur sur lequel l'essentiel de l'actif est investi. Nous avons aussi mis en place des opérations de couverture avec l'achat de parts du fameux BX4, le fameux fonds short proposé par Lyxor et doté d'un effet de levier de deux. Sur un an, la performance reste malgré tout largement négative de 18,16%, comparé à un recul de 12,1% de l'indice CAC 40. Notre stratégie pour les semaines à venir : toute la question consiste maintenant à savoir si une éventuelle « abdication » de la Fed est de nature à infléchir notre stratégie de prudence marquée par une forte surpondération des liquidités à l'intérieur de nos portefeuilles. A l'exception notable de l'Offensif, ceux-ci ont jusqu'à présent très bien résisté à la baisse, mais il ne faudrait pas que nous nous fassions distancer par une amplification du rebond. Les publications trimestrielles des résultats d'entreprises, qui vont s'intensifier à partir de cette semaine, auront sur ce sujet un impact déterminant. De bonnes publications, accompagnées de messages plutôt confiants de la part des dirigeants d'entreprises, seraient bien évidemment de nature à soutenir le rebond. Nous nous tenons prêts dans un tel contexte à accompagner le mouvement de reprise des cours, en revenant progressivement sur les entreprises plus solides de la cote, comme les valeurs de croissance et les technologiques qui ont beaucoup baissé au cours de ces derniers mois. Mais il faudra se montrer très sélectif. Nous pensons en effet que les analystes ne tiennent pas assez compte de l'impact que pourrait avoir l'arrivée d'une récession en Europe dès le début de l'année prochaine. Les entreprises les plus dépendantes de l'évolution du cycle économique vont dans ce cas devoir composer avec une activité moins vaillante qu'auparavant, avec des coûts de l‘énergie et d'emprunt en forte progression. Les marges pourraient en outre être dégradées par une progression des charges salariales, notamment dans le secteur des services. Il n'est dans ces conditions pas exclu que nous assistions au retour d'un marché à deux vitesses. D'un côté les valeurs de croissance qui pourraient commencer à bénéficier des anticipations d'une possible détente des taux d'intérêt et de l'autre les cycliques pénalisées par la mauvaise tenue de l'économie réelle. Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

