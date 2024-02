Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Les portefeuilles de Roland Laskine : A la spéculation, préférez valeurs qui surprennent agréablement le marché information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 16/02/2024 à 11:18









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 16 février 2024 La mauvaise nouvelle que tout le monde redoutait est tombée cette semaine. Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% au mois de janvier à un niveau supérieur aux attentes. Plus préoccupant encore, l'inflation « core », qui ne tient pas compte de l'alimentation et de l'énergie, n'a que très faiblement reculé au cours des cinq derniers mois, passant de 4,1% à 3,9%. Ce chiffre, très suivi par la Réserve fédérale des Etats-Unis, compromet une réduction rapide des taux directeurs de la Fed. Une telle nouvelle aurait dû effrayer les marchés, voire provoquer une panique boursière, mais il n'en a rien été. Wall Street a certes décroché en début de semaine, mais toutes les indices, y compris ceux des principales places européennes, se sont redressés et ont franchi de nouveaux sommets. Laskine Le marché n'est pas à une contradiction près. Les analystes de la célèbre banque américaine, BofA estiment que la Bourse montera en 2024 que « la Fed baisse ses taux ou pas ». Leur argumentaire repose sur l'idée simple que tant que les taux d'intérêt ne remontent pas et que le scénario d'un atterrissage en douceur de la croissance américaine n'est pas remis en cause, les actions resteront compétitives par rapport à tous les autres placements. C'est surtout le cas des grands groupes technologiques cotés à Wall Street. Ces derniers disposent de liquidités considérables qui sont placées dans de bonnes conditions et procurent des revenus substantiels. Avec un multiple moyen de 31,7 fois les profits attendus pour l'année en cours pour les géants de la « tech » du Nasdaq 100 et de 25 fois pour les sociétés du Dow Jones, la plupart des analystes reconnaissent que nous sommes confrontés à une bulle de valorisation sur les actions, mais celle-ci peut durer encore de longs mois. Pourquoi pas jusqu'en 2025 ou 2026... Tant que l'enthousiasme que suscite l'intelligence artificielle est là, les cours des grandes valeurs technologiques peuvent continuer de progresser. Les arguments en faveur de la hausse sont discutables, mais la magie continue d'opérer. Dès lors, pas question pour un boursier actif de rester en dehors d'un mouvement aussi puissant. Dans un tel contexte, nous avons mené des stratégies différentes selon nos portefeuilles. Dans l'Offensif, nous n'avons pas hésité à maintenir une stratégie d'investissement très active en ayant, depuis le début du mois de février, continué de renforcer les positions sur des titres comme Capgemini (38 actions acquises le 14 février à 217 euros), après les acquisitions récentes de 100 actions Thales et 50 Airbus. La ligne ASML Holding a également été renforcée de 10 titres. Résultat sur les trois derniers mois glissants ce portefeuille progresse de 10% à un rythme toujours supérieur au CAC 40. La même stratégie mise en place sur la sélection Monde, composée de trackers tous éligibles au PEA, ne nous permet pas de battre le CAC 40, mais elle conduit à une belle hausse de 7,24%. Ce mercredi, nous avons renforcé de 300 parts la ligne constituée du tracker Lyxor Ucits PEA Nasdaq 100 et pris le lendemain l'intégralité de nos bénéfices sur ETF Amundi Euro Stoxx Bank pénalisé par la détente des taux d'intérêt peu favorable aux valeurs du secteur bancaire. Laskine Nous menons une stratégie beaucoup plus prudente sur le portefeuille Défensif. Celle-ci se traduit par des performances moins brillantes, avec une progression de seulement 3,54% sur les trois derniers mois, loin derrière les autres portefeuilles et l'ensemble des indices de référence européens. Ce jeudi, nous avons coupé la position prise sur BNP Paribas au prix d'une perte de 864 euros. Cette opération se justifie par la dégradation rapide du cours de Bourse de la banque française pénalisée par la baisse des taux d'intérêt. La sélection ISR/PEA gérée de façon tout aussi prudente, avec notamment 39% de liquidités et peu de mouvements au cours de ces dernières semaines, progresse de façon satisfaisante avec un gain de 7,45% sur les trois derniers mois. Quelle stratégie pour les semaines à venir ? La situation actuelle marquée par des marchés apparemment insensibles aux mauvaises nouvelles ne facilite pas la tâche des investisseurs. Difficile en effet de repartir à l'achat en toute confiance, alors que la perspective d'une baisse prochaine des taux directeurs des banques centrales s'éloigne de jour en jour. Comme nous l'avons rappelé la semaine dernière, le contexte actuel est peu propice à la mise en œuvre d'une stratégie exclusivement basée sur les niveaux de valorisation des actions. Les sommets atteints sur la majorité des valeurs de croissance ont, au premier abord, tout pour faire fuir les investisseurs. On pourrait penser que le bon réflexe consisterait à aller chercher des sociétés faiblement valorisées et très en retard par rapport à la moyenne du marché, mais il est clair que cette stratégie ne conduit pas à de bons résultats. Les écrans de cotations nous montrent tous les jours, que ce sont les affaires les plus chères qui restent les plus recherchées, celles qui sont « bon marché » restent invariablement dans le fond du classement. Comme nous l'expliquions la semaine dernière, les modèles de momentum consistant à repérer les tendances haussières naissantes ou en confirmation paraissent mieux adaptés au contexte actuel. En poussant à une forte concentration des achats autour des titres les plus recherchés, comme les valeurs technologiques, ils sont aussi plus risqués. Notre stratégie va donc consister à coller au plus près à la tendance du marché, mais sans renoncer à l'analyse fondamentale consistant à rester attentif aux qualités intrinsèques des valeurs figurant en portefeuille, notamment leurs perspectives de croissance, leur niveau de rentabilité, ainsi que leur situation financière. La période actuelle de publication des résultats annuels et l'énoncé par les dirigeants de leurs perspectives pour l'année en cours, constituent une excellente base d'analyse pour procéder à une sélection boursière. Plutôt que de s'engager dans les spéculations hasardeuses, il est préférable de systématiquement acheter les valeurs qui surprennent positivement le marché. Toutes les titres, comme Capgemini, Publicis, Michelin, LVMH ou Hermès, sur lesquels nous avons renforcé les positions après des publications supérieures aux attentes, ont vu leur cours de Bourse progresser dans les jours qui ont suivi nos achats. Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

