Les politiques de croissance soutiendront les économies émergentes, estime NN IP

(AOF) - La puissance économique et politique de la Chine s'est accrue au point de remettre en question l'hégémonie mondiale des États-Unis. Cela a entraîné une détérioration des relations entre les deux pays et une rivalité qui est appelée à s'intensifier. Cette évolution vers une nouvelle structure du pouvoir pourrait-elle potentiellement offrir aux marchés émergents (ME) des avantages dont les investisseurs pourraient tirer parti ?

NN Investment Partners (NN IP) estime que si les États-Unis et la Chine continuent à stimuler la croissance de leurs économies respectives pour se dépasser réciproquement, les marchés émergents devraient en récolter des bénéfices.

Marcin Adamczyk, responsable de la dette des marchés émergents chez NN Investment Partners, commente : " Bien que les relations entre les États-Unis et la Chine risquent de rester tendues, nous nous attendons à ce que cette concurrence accrue entre les deux superpuissances, ainsi que l'évolution vers une nouvelle structure du pouvoir profite aux marchés émergents s'ils sont gérés correctement".

"Par exemple, les pays ayant des relations commerciales avec les États-Unis et les exportateurs de matières premières devraient bénéficier des plans d'infrastructure de Joe Biden, tandis que la Chine, qui est actuellement le plus grand moteur de la croissance mondiale, amènera aux autres pays des opportunités commerciales, des prêts, un soutien financier, et des investissements à mesure que le pays deviendra leur partenaire économique dominant", ajoute le professionnel.