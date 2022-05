Les PME/TPE prévoient une hausse des prix et des salaires

(AOF) - Interrogées durant la deuxième quinzaine d’avril par Bpifrance Le Lab et Rexecode, les TPE et PME françaises font part d’une situation de trésorerie en légère dégradation, mais qui reste globalement favorable, et d’intentions d’investissement qui fléchissent. Les hausses de coûts (matières premières, énergie) subies par de nombreuses PME / TPE et accentuées avec la guerre en Ukraine semblent affecter leur trésorerie. Celle-ci s’est détériorée au cours des trois derniers mois et les dirigeants s’attendent à une nouvelle dégradation à court terme.

Près de la moitié des dirigeants de TPE / PME anticipe un impact fort de la guerre en Ukraine sur leur activité, celle-ci exacerbant notamment leurs difficultés d'approvisionnement.

Dans ce contexte, les dirigeants sont plus nombreux qu'au trimestre précédent à anticiper des hausses de prix et de salaires, ainsi qu'une baisse de leur marge nette.