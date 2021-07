Les PME-TPE ont retrouvé confiance, selon la dernière enquête de Bpifrance Le Lab

(AOF) - Bpifrance Le Lab a présenté la 73ème enquête de conjoncture auprès des PME-TPE. Bonne nouvelle, ces dernières, qui représente l'essentiel des emplois en France, ont relevé significativement leurs perspectives d'activité, d'embauche et d'investissement par rapport à la fin d'année dernière. 37 % des dirigeants déclarent que leur entreprise a déjà retrouvé voire dépassé son niveau d'activité d'avant crise. Ils seraient trois-quarts dans ce cas à horizon 2022.

Les conditions financières restent aisées et la situation de trésorerie solide : 63 % jugent leur trésorerie suffisante pour surmonter la crise et 31 % font part de difficultés mais surmontables.

Le regain d'optimisme est le plus marqué du côté de l'Industrie. Les PME du Tourisme, plus fortement pénalisées par la crise et les restrictions sanitaires jusqu'à aujourd'hui, anticipent une nouvelle correction de leur chiffre d'affaires cette année. Ces dernières affichent néanmoins plus de confiance pour 2022.