Les plus mauvaises performances ETF de la semaine pour la Chine, actions de valeur en euros et les thématiques

Tous les indices asiatiques et la majorité des indices boursiers européens ont clôturé la semaine en territoire négatif.

Les marchés asiatiques et européens ont connu une semaine difficile puisque tous les indices asiatiques et la majorité des indices boursiers européens ont clôturé la semaine en territoire négatif. Cette performance négative a été principalement causée par une reprise des cas de Covid-19 alors que le variant Delta se répand dans plusieurs pays tels que l'Australie, la Chine, le Royaume-Uni et l'Espagne. En Amérique, les ETF thématiques ont connu de fortes baisses, certains fonds comme le Breakwave Dry Bulk Shipping ETF et le Global X Cannabis ETF perdant -9,77% et -4,86% respectivement.

