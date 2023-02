Les plans de transition climatique des entreprises européennes restent largement insuffisants

(AOF) - Les entreprises européennes sont loin d'avoir mis en place des objectifs et des plans de transition climatique crédibles pour s'aligner sur l'objectif d'un réchauffement limité à 1,5°C, selon une étude portant sur un échantillon d'entreprises représentant environ 75% du marché boursier européen, publiée par l'organisation à but non lucratif CDP et le cabinet de conseil en stratégie Oliver Wyman (une entreprise du groupe Marsh McLennan).

Signe que les entreprises européennes prennent conscience de la nécessité de tels plans, l'étude, intitulée Stepping up, constate qu'environ la moitié d'entre elles (49 %) déclarent désormais avoir développé un plan de transition pour limiter le réchauffement à 1,5 °C.

Cependant, l'étude révèle que la plupart d'entre eux manquent d'ambition et de transparence dans des domaines clés nécessaires pour démontrer une action sérieuse, tels que la gouvernance, la planification financière et l'engagement de la chaîne d´approvisionnement.

Moins de 5 % des entreprises (56) ont à la fois un objectif de réduction des émissions aligné sur l'objectif de 1,5°C et publient des informations sur la plupart (au moins deux tiers) des indicateurs clés montrant l'existence d'un plan de transition crédible.

30 à 45% des entreprises sont, elles, considérées comme "en développement", ce qui signifie qu'elles ont mis en place des objectifs d'émissions moins ambitieux (alignés sur un objectif 2°C) et qu'elles publient des informations sur au moins la moitié des indicateurs.

La majorité des entreprises ont réalisé des progrès "limités". En ce qui concerne les entreprises françaises, elles obtiennent des résultats légèrement inférieurs à la moyenne européenne, avec seulement 2 % des entreprises considérées comme "avancées" et 40 % classées dans la catégorie " en développement ".

Bien que 9 entreprises sur 10 aient pris des initiatives pour réduire leurs émissions, le rapport révèle des lacunes évidentes quant aux actions nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.