Hormis Londres (-0,26%), les marchés actions européens rebondissent après la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Fed. Après trois séances de suite dans le rouge, le CAC 40 gagne 0,24% à 8166,32 points. De leur côté, Francfort et Amsterdam progressent respectivement de 0,33% et 0,39%. Parallèlement, les salles de marché auront les yeux rivés sur Anthropic qui fait son introduction en Bourse ce jeudi sur le Nasdaq, après avoir fixé le prix d'émission à 83 dollars par action.

La Fed se prépare à de nouveaux relèvements de taux face à l'inflation

La Réserve fédérale américaine anticipe de nouvelles hausses de taux d'intérêt pour ramener l'inflation vers son objectif de 2%, selon le compte rendu de cette réunion d'octobre publié hier soir. Malgré un maintien des taux dans une fourchette de 3,75% à 4%, adopté par dix voix contre deux, la quasi-totalité des responsables monétaires juge qu'un resserrement supplémentaire sera probablement nécessaire. Lisa Cook et Beth Hammack avaient plaidé pour une hausse immédiate de 25 points de base. Les discussions révèlent une inquiétude croissante face à la persistance des tensions inflationnistes, alimentées notamment par la guerre en Iran, les droits de douane américains et les investissements massifs dans l'intelligence artificielle.

"Les minutes de la réunion d'octobre ont révélé que certains responsables de la Fed étaient prêts à envisager une hausse de 50 points de base si les données sur l'inflation continuaient d'être défavorables", souligne Linh Tran, analyste de marché chez XS.com.

Le pétrole repart à la hausse

Outre l'actualité autour de la Fed, les salles de marché gardent un oeil attentif sur le Moyen-Orient, où les combats ne faiblissent pas après huit mois de conflit ouvert entre les Etats-Unis et l'Iran.

Ce jeudi matin à Riyad, des débris ont endommagé la tour du fonds souverain saoudien, selon des témoins cités par l'AFP. L'incident s'est produit quelques heures après l'interception par la coalition menée par l'Arabie saoudite (allié de Washington) d'un missile tiré par les Houthis du Yémen.

Dans ce contexte géopolitique très délétère, les cours du pétrole repartent à la hausse. Après 12h, le prix du Brent gagne 0,58% à 91,89 USD. Le WTI américain progresse de 0,45% à 82,34 USD.

Géopolitique mondiale et méga-IPO d'Anthropic en ligne de mire

Sur la scène internationale, les investisseurs garderont également un oeil sur le sommet de l'APEC en Chine, auquel doivent participer Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine, ainsi que sur les perspectives d'entrée en Bourse d'Anthropic.

Hier, Anthropic a fixé le prix de son introduction en Bourse à 83 dollars par action, dépassant sa fourchette initiale de 70 à 78 dollars, selon des informations de Bloomberg. Le développeur des modèles d'intelligence artificielle Claude a également décidé d'augmenter le nombre de titres proposés, sans que le montant définitif de l'opération ait été communiqué. Cette décision intervient après une forte demande des investisseurs, dont les intentions de souscription auraient représenté plusieurs fois le volume d'actions initialement disponible. Anthropic s'apprête ainsi à réaliser l'une des plus importantes introductions boursières de l'histoire et à devenir le premier grand développeur de modèles d'IA de pointe coté en Bourse.

Soitec bondit

Outre la géopolitique, les investisseurs surveillent aussi attentivement l'actualité des sociétés cotées.

Soitec s'envole de 17,49% et caracole ainsi loin en tête du SBF 120 à Paris au lendemain de la publication de ses résultats globalement bons au 1er semestre de son exercice 2026-2027, accompagnés de perspectives très encourageantes. Sur cette période, le producteur de matériaux semi-conducteurs a essuyé une perte de 45 MEUR, mais son EBITDA a atteint 103 MEUR, contre 79 MEUR au 1er semestre 2025-2026. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2027 s'est établi à 317 MEUR, en hausse de 39% à périmètre et taux de change constants ( 37% en données publiées). L'entreprise prévoit pour son exercice 2026-2027 un chiffre d'affaires en hausse d'environ 40% à taux de change et périmètre constants, contre 592 MEUR un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur 750 MEUR, selon un sondage réalisé par le groupe.

Les prévisions de Soitec galvanisent les valeurs du secteur : STMicroelectronics ( 4,59%) signe la plus forte hausse du CAC 40. ASM International (5?28%) occupe la première place de l'AEX 25 suivi de ASML Holding ( 4,62%)

Interparfums ( 0,11%) est quasiment stable après avoir annoncé le relèvement de son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à environ 880 MEUR, contre 870 MEUR précédemment attendus. Après un premier semestre contrasté, le groupe de parfums indique que son activité a renoué avec une dynamique plus favorable depuis l'été, laquelle s'est accentuée au cours des dernières semaines, permettant à l'année 2026 de "se conclure sur une note positive", selon son PDG, Philippe Benacin. Le fabricant de parfums estime que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 devrait s'établir autour de 960 MEUR à taux de change constants.

De plus, selon le Corriere della Sera, le numéro un mondial des cosmétiques L'Oréal souhaiterait prendre une participation de 10% au capital d'Armani, et EssilorLuxottica viserait 5% de la firme italienne. LVMH serait en revanche hors course. Toujours selon le média italien, les négociations entre les deux prétendants seraient déjà bien avancées, sans toutefois d'accord définitif.

Ailleurs en Europe, Novartis (-2,78%) recule alors que le laboratoire pharmaceutique suisse a actualisé ses perspectives financières à moyen terme. Il table désormais sur une croissance annuelle moyenne (TCAC) de ses ventes nettes de 5% à taux de change constants et prévoit un retour de sa marge opérationnelle de base au-dessus de 40 % d'ici 2029.

Hier, le producteur sidérurgique Aperam a présenté ses ambitions de croissance à long terme hier, à l'occasion de sa journée investisseurs. Il a confirmé son objectif d'Ebitda ajusté compris entre 700 et 800 MEUR à horizon 2028 contre environ 340 MEUR en 2025. Le titre monte de 4%.

En outre, UniCredit ( 2,31%) et l'Allemagne ont trouvé un accord sur les principaux points de friction autour du rachat de Commerzbank ( 1,30%). Le siège de la banque fusionnée restera à Francfort et conservera son statut d'entité cotée, exigence de Berlin. En échange, l'Allemagne renonce à nommer deux membres du conseil de surveillance. Le rapprochement créerait une banque de plus de 1 300 MdsEUR d'actifs. Dans une lettre du 18 novembre consultée par Reuters, Andrea Orcel, DG d'UniCredit, remercie le ministre des Finances Lars Klingbeil pour des discussions "qui nous ont permis de trouver un terrain d'entente".