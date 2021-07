Les pires ETF ESG de la semaine : La tech de l'éducation et l'apprentissage numérique

La principale raison de cette chute est la répression exercée par les régulateurs de Pékin contre les établissements de formation pédagogique.

L'ETF ESG le moins performant de la semaine dernière en Amérique et Europe est de loin l'ETF Rize Education Tech and Digital Learning UCITS avec un rendement hebdomadaire de -6,05%. La principale raison de cette chute est la répression exercée par les régulateurs de Pékin contre les établissements de formation pédagogique. Ces institutions ne peuvent plus lever de fond, ni par le biais d'une introduction en bourse, ni grâce à des investissements étrangers. Ces nouvelles restrictions font suite à la campagne politique de la Chine contre les entreprises technologiques faisant leurs affaires sur le territoire chinois.

