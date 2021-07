Les pires ETF de la semaine : Chute des Techs Chinoises suite à de nouvelles réglementations

La Chine a lancé il y a quelques mois une campagne politique et réglementaire pour contrôler les entreprises technologiques agissant sur le sol chinois.

La semaine dernière a été baissière pour les actions Tech Chinoises. La Chine a lancé il y a quelques mois une campagne politique et réglementaire pour contrôler les grandes entreprises technologiques agissant sur le sol chinois. Les problèmes abordés sont la sécurité des données, les comportements monopolistiques et la stabilité financière. La semaine dernière, une nouvelle vague de réglementations a frappé les entreprises du secteur de la technologie. Pour les deux régions Amérique et Europe, deux ETF reproduisant l'indice CSI Overseas China Internet sont les moins performants des deux classements avec des rendements respectifs de -10.27% et -9.90%.

