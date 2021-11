Les petites capitalisations américaines affichent de gros gains ce lundi

Les petites capitalisations américaines ont connu lundi leur meilleure journée de négociation depuis la fin du mois d'août.

Les petites capitalisations américaines ont connu lundi leur meilleure journée de négociation depuis la fin du mois d’août, l’indice Russell 2000 gagnant +2,65% avec l’accélération de la rotation vers les valeurs cycliques, terminant la journée à 2 358, tout près de son record historique de 2 360 établi en mars. En tête de liste, ANI Pharma Inc. (+49,52%), Vuzix Corp. (+32,27%) et Comtech Telecom Company (+26,1%).

Malgré l’incertitude qui pèse sur les perspectives du marché en raison de la hausse de l’inflation et des perturbations persistantes de la chaîne d’approvisionnement, la bonne performance des petites et moyennes capitalisations peut indiquer que les investisseurs deviennent plus confiants dans la reprise grâce à la publication de bons résultats d’entreprises.

Les ETF qui investissent dans les actions américaines à petite capitalisation ont suivi le mouvement, avec iShares Russell 2000 ETF, Vanguard Small Cap ETF et Schwab U.S. Small-Cap ETF, gagnant respectivement +2,59 %, +2,19 % et +2,51 % le lundi.

