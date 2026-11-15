Les perturbations du trafic aérien aux États-Unis se poursuivent pour le troisième jour consécutif

Les perturbations du trafic aérien américain se sont poursuivies pour la troisième journée consécutive, avec plus de 5 200 vols déjà affectés dimanche, mais le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a prédit un retour à la normale d’ici lundi, alors même que les compagnies aériennes s’efforçaient de rattraper leur retard après un arrêt au sol généralisé.

Selon le site de données aériennes FlightAware, plus de 1 600 vols ont été annulés et près de 3 600 ont été retardés dimanche à l’échelle nationale. Samedi, les compagnies aériennes avaient annulé plus de 6 400 vols aux États-Unis et en avaient retardé plus de 8 000.

M. Duffy a déclaré dans l’émission “This Week” de la chaîne ABC qu’il n’y avait aucune preuve d’une cyberattaque ou d’une autre intention malveillante dans cette affaire, mais que la cause restait incertaine. Il a indiqué que les vols reviendraient “à la normale” dimanche, “mais probablement à une normale totale” lundi, et a souligné que la priorité de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) était d’assurer la sécurité des passagers.

Dimanche, 27% des vols de JetBlue JBLU.O et 13% de ceux d’American Airlines AAL.O ont été annulés, tandis que Southwest, United Airlines UAL.O et Delta DAL.N ont signalé des annulations représentant entre 3% et 5% de leurs vols.

La FAA a décrété vendredi un arrêt au sol à l’échelle nationale qui a immobilisé la quasi-totalité des vols au départ pendant près de cinq heures. Il s’agit de la plus longue interruption nationale du trafic aérien américain depuis les attentats d’Al-Qaïda du 11 septembre 2001 contre les États-Unis.

Selon des responsables, l’installation par L3Harris LHX.N , sous-traitant de la FAA, d’au moins un nouveau routeur dans un site distant a entraîné une situation où d’autres centres de contrôle du trafic aérien ont été submergés par un afflux de données qui a perturbé les systèmes de communication.

M. Duffy a déclaré dimanche que le remplacement d’un routeur dans un site de la FAA à El Dorado, dans l’Arkansas, avait déclenché des problèmes avec un routeur récemment remplacé à Amarillo, au Texas, qui a commencé à diffuser des données et à surcharger les routeurs d’autres centres de contrôle aérien à travers le pays.

La “fonctionnalité des routeurs à l’origine du problème” a été désactivée, a indiqué la FAA dimanche, ajoutant qu’elle avait procédé de la même manière pour une soixantaine de routeurs similaires au sein du système de contrôle aérien. Mais la FAA ignore toujours la cause exacte du problème survenu lors de travaux de maintenance qui avaient déjà été effectués des milliers de fois auparavant sans incident, a précisé M. Duffy.

Le technicien qui a installé le routeur était “un bon patriote américain, selon nous, un ancien combattant — nous ne pensons donc pas que quelqu’un ait tenté de saboter le réseau lors de l’installation”, a déclaré M. Duffy. “Mais nous ne connaissons pas encore la cause profonde.”

La perturbation de vendredi est le signe le plus récent et le plus spectaculaire des tensions qui pèsent sur un système américain de contrôle aérien en proie à des problèmes liés au vieillissement des technologies, des équipements et des communications, ainsi qu’à une pénurie de plusieurs milliers de contrôleurs.

Les routeurs qui ont connu des problèmes ont été achetés en 2001 et étaient déjà obsolètes dès 2006, a précisé M. Duffy. Depuis vendredi, M. Duffy réclame un financement de 50 milliards de dollars pour moderniser les systèmes de contrôle aérien, contre une demande initiale de 30 milliards de dollars — après que le Congrès eut approuvé l’année dernière une enveloppe de 12,5 milliards de dollars .

TRUMP SE PRONONCE

Le président Donald Trump a fait dimanche ses premiers commentaires publics sur les problèmes de transport aérien de ce week-end, appelant lui aussi à un financement supplémentaire de la part des législateurs américains.

“Nous avons déjà commencé le travail, mais il faut le mener à bien d’un seul coup, et non pas au compte-gouttes”, a écrit Trump sur les réseaux sociaux. “Le Congrès doit donner son accord.”

Les démocrates devraient prendre le contrôle du Congrès aux mains des républicains de M. Trump en janvier, suite à leurs gains lors des élections de mi-mandat américaines du 3 novembre.

La demande de fonds supplémentaires formulée par M. Duffy a suscité le scepticisme des représentants américains Rick Larsen et André Carson, respectivement chefs de file démocrates au sein de la commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants et de sa sous-commission chargée de l’aviation.

Sur les 12,5 milliards de dollars approuvés en 2025 pour la modernisation du système de contrôle du trafic aérien, environ 11 milliards n’ont pas été dépensés, ont déclaré Larsen et Carson dans un communiqué samedi.

“Expliquez donc à nouveau au Congrès pourquoi ils ont besoin de plus d’argent?”, ont demandé Larsen et Carson dans leur communiqué.

Dimanche, M. Duffy a précisé que les fonds alloués l’année dernière étaient réservés à certaines dépenses spécifiques et ne comprenaient pas de crédits destinés à l’acquisition de nouveaux logiciels de gestion de l’espace aérien.