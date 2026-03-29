Les perturbations dans le secteur du GNL en Australie se poursuivent après la tempête Narelle, des milliers de personnes sont privées d'électricité

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La production de gaz naturel liquéfié en Australie est restée perturbée et des milliers de personnes étaient privées d'électricité dans les régions reculées du nord-ouest du pays dimanche, plus d'une semaine après le passage de la tempête Narelle.

L'impact de Narelle, qui a été rétrogradé au rang de cyclone tropical samedi, sur les usines de GNL gérées par Chevron et Woodside a exacerbé la pénurie mondiale d'approvisionnement causée par la guerre en Iran, qui dure depuis un mois.

L'Australie est devenue le deuxième exportateur mondial de GNL lorsque le Qatar a interrompu sa production à la suite des dégâts causés par les frappes iraniennes.

Woodside Australia a déclaré dimanche qu'il n'y avait pas de mise à jour de la situation. Samedi, Narelle continuait d'interrompre la production de l'usine de gaz de Karratha, l'installation de traitement à terre du projet North West Shelf, tandis que la production n'était pas affectée dans les installations de Macedon et de Pluto.

Chevron n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire dimanche. Samedi, elle a déclaré qu'elle s'efforçait de rétablir la production dans ses installations gazières de Gorgon et de Wheatstone à la suite d'arrêts de production dus à Narelle.

Gorgon est la plus grande installation d'exportation de GNL d'Australie, produisant 15,6 millions de tonnes métriques par an avec trois trains de traitement, tandis que Wheatstone a deux trains produisant 8,9 millions de tonnes.

L'électricité est restée coupée samedi en fin de journée à Exmouth, une ville de 2 800 habitants située à quelque 1 100 km (700 miles) au nord de Perth, la capitale de l'État d'Australie-Occidentale, a indiqué le département des services d'incendie et d'urgence.

L'entreprise publique Horizon Power a déclaré que des équipes supplémentaires étaient en route pour Exmouth "afin d'aider les équipes locales à rétablir le courant dans les propriétés touchées dès que cela sera possible".

Exmouth, porte d'entrée du récif de Ningaloo, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a subi d'importants dégâts lors du passage du cyclone, mais personne n'a été blessé, a rapporté l'Australian Broadcasting Corp.

Narelle a touché terre sous la forme d'un cyclone tropical violent dans l'État du Queensland le 20 mars et a traversé le Territoire du Nord avant de toucher l'Australie occidentale.