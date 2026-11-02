Les pertes d'Anthropic se réduisent et son chiffre d'affaires bondit à l'approche d'une introduction en bourse très attendue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La perte nette est passée de 66,3 milliards de dollars au deuxième trimestre à 23,29 milliards de dollars au troisième trimestre Le chiffre d'affaires a grimpé à 16,96 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 11,56 milliards au deuxième trimestre

* Anthropic a pris des engagements de dépenses informatiques à hauteur de 895,4 milliards de dollars auprès de partenaires tels qu’Amazon et Google

* L'entreprise met en avant de nouveaux risques pesant sur les capacités sous contrat en cas de tarissement des financements

(Rédaction entièrement remaniée avec de nouveaux détails pour le dépôt modifié)

par Utkarsh Shetti et Arasu Kannagi Basil

Anthropic a fortement réduit sa perte nette par rapport au trimestre précédent grâce à une forte hausse de son chiffre d’affaires, comme l’a révélé lundi un document réglementaire mis à jour, offrant ainsi aux investisseurs un nouvel aperçu des finances de cette entreprise spécialisée dans l’IA avant son introduction en bourse très attendue.

La société s'apprête à réaliser ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire, ce qui place ses performances financières et ses engagements de dépenses colossaux sous le feu des projecteurs, alors que les investisseurs se demandent si la croissance rapide de l'IA peut justifier ses besoins en capitaux considérables.

Selon Reuters, certains investisseurs actuels et potentiels évaluent Anthropic à environ 1 500 milliards de dollars, contre environ 2 000 milliards après que la start-up a dévoilé ses détails financiers lors d’un récent événement destiné aux investisseurs.

La perte nette d’Anthropic est tombée à 23,29 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 66,3 milliards au deuxième trimestre, tandis que son chiffre d’affaires a grimpé à 16,96 milliards de dollars, contre 11,56 milliards.

La société a enregistré une perte d’exploitation de 567 millions de dollars au troisième trimestre, contre un résultat d’exploitation de 974 millions de dollars au deuxième trimestre.

La perte d’exploitation d’Anthropic reflète les coûts liés à l’exercice de ses activités, notamment l’infrastructure informatique et la recherche, tandis que sa perte nette inclut également des éléments hors exploitation liés à des obligations convertibles en actions de la société.

« Une croissance de cette ampleur est remarquable… Nous examinerons quand cette capacité sera disponible, quand les paiements commenceront et comment le chiffre d’affaires évoluera par rapport à ces engagements », ont déclaré Evan Schlossman et Willy Lee, associés de la société de capital-risque Neostellar, en référence aux futurs engagements d’achat et de location d’Anthropic.

UNE INTRODUCTION EN BOURSE QUI S'ANNONCE SPECTACULAIRE

La société devrait commencer à proposer ses actions à des investisseurs potentiels au cours de la semaine du 9 novembre, a rapporté Reuters le mois dernier. Son dossier initial a confirmé une série d’exclusivités de Reuters qui donnaient un premier aperçu des finances et de la trajectoire de croissance de l’entreprise.

Le dernier dossier déposé par Anthropic a également mis en évidence les risques pesant sur sa capacité de calcul sous contrat si ses partenaires ne parviennent pas à obtenir les financements nécessaires pour acheter des puces, ce qui alimente les inquiétudes concernant l’endettement sous-jacent au boom des infrastructures d’IA.

Le secteur s’est révélé particulièrement vulnérable aux fluctuations du sentiment des investisseurs, car l’expansion alimentée par l’endettement soulève des questions quant à la capacité des entreprises d’IA à financer leurs besoins en capitaux et à générer des rendements suffisants.

Le document modifié a également révélé qu’Anthropic envisageait d’apporter des modifications à sa « Responsible Scaling Policy » (politique de développement responsable), le cadre mis en place par l’entreprise pour suivre les risques liés à l’IA, qui exigerait un examen humain des décisions prises dans certains processus de recherche et développement.

Anthropic fait partie des développeurs d’IA qui ont mis en garde contre les risques potentiels posés par les progrès rapides de cette technologie, son directeur général, Dario Amodei, appelant à un ralentissement de son développement.

UN NOUVEAU REGARD SUR LES CHIFFRES

Anthropic avait environ 895,4 milliards de dollars d’engagements de dépenses liés à des accords informatiques avec des partenaires, notamment Amazon et Google (filiale d’Alphabet), ce qui figure parmi les plus importants engagements en matière d’infrastructure d’IA jamais enregistrés.

Environ 447,5 milliards de dollars de ces engagements devraient être engagés avant le 31 décembre 2030, tandis qu’environ 69,8 milliards de dollars sont dus au cours des 12 mois suivant le 30 septembre.

Selon Anthropic, 5 milliards de dollars supplémentaires de ressources de calcul liés à des engagements à court terme au cours du trimestre ont pesé sur l’amélioration de l’efficacité de calcul, réduisant ainsi le chiffre d’affaires par dollar de calcul par rapport au trimestre précédent.

Anthropic a indiqué compter plus de 11 900 clients générant au moins 100 000 dollars de chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois au 30 septembre, contre plus de 1 500 à la fin de l’année 2025.