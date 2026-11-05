Les perspectives toujours plus optimistes de Basler galvanisent le titre

(Zonebourse.com) - Le fabricant allemand de caméras industrielles destinées à un large éventail d'applications bondit de 7% à Francfort, soutenu par une note favorable de Berenberg. Ce dernier réitère sa recommandation à l'achat et relève son objectif de cours à 33 euros, saluant la vigueur des commandes, l'amélioration de la rentabilité et le relèvement des perspectives annuelles du groupe.

Sur les 9 premiers mois de 2026, Basler a réalisé un chiffre d'affaires de 227,35 millions d'euros, contre 168 millions un an auparavant, soit une progression de plus de 35%. Le bénéfice net a, quant à lui, plus que triplé, passant de 11,05 à 38,18 millions d'euros. Le bénéfice par action s'est établi à 1,24 euro, contre 0,36 euro sur la même période de 2025.

Cette dynamique s'est accompagnée d'une nouvelle accélération des commandes au troisième trimestre, en hausse de 69% sur un an, à un niveau record de 99 millions d'euros. Les ventes trimestrielles ont progressé de 33%, tandis que la marge opérationnelle a approché les 27%, portée notamment par un important effet de levier opérationnel. La demande reste particulièrement soutenue dans les semi-conducteurs, les équipements destinés aux centres de données et la logistique, avec une forte contribution du marché chinois.

Fort de ces performances, Basler a relevé pour la troisième fois ses prévisions annuelles. Le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 295 et 300 millions d'euros en 2026, contre une précédente fourchette de 270 à 290 millions, et sur une marge opérationnelle de 17,5% à 19,5%.

Berenberg juge ces objectifs encore prudents, notamment pour le quatrième trimestre, malgré les tensions persistantes sur l'approvisionnement en composants. Le carnet de commandes, qui atteint 100 millions d'euros, offre par ailleurs une solide visibilité sur les prochains mois et laisse entrevoir une poursuite de la croissance en 2027.

Le broker relève en conséquence sensiblement ses prévisions de résultats et estime que la valorisation du titre, proche de ses plus bas niveaux depuis dix ans, ne reflète pas la vigueur de la dynamique commerciale ni l'amélioration de la rentabilité du groupe.

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