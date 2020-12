(AOF) - Les perspectives pour les actions mondiales en 2021 sont positives et les choses devraient reprendre leur cours normal autour du second semestre de 2021. Tel est le pronostic de Yuko Takano, gérante du fonds BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund chez Newton Investment Management, boutique de BNY Mellon Investment Management. Après un hiver qui risque d'être rude, c'est avec la distribution massive du vaccin à l'ensemble de la population au printemps que nous pourrons espérer une reprise économique plus forte, explique l'experte.

Cette reprise, associée à la relance économique et à la baisse des taux d'intérêt, sera positive pour les actions mondiales et risque d'élargir le nombre de secteurs concernés par le rebond.

" Le secteur des technologies continue à être attractif, même après son récent rebond ", fait remarquer la gérante. De nombreux grands noms du secteur ont promis des objectifs de neutralité carbone, ce qui est particulièrement significatif compte tenu de leur impact actuel sur l'environnement. Le secteur reste attrayant, particulièrement grâce aux entreprises continuant à investir dans les domaines du travail à distance et du cloud computing.

" En 2021 et au-delà, le secteur du pétrole et du gaz sera lui, de moins en moins attractif ", estime Yuko Takano. Il est peu probable que le prix du pétrole retrouve ses niveaux antérieurs alors que les énergies renouvelables deviennent plus abordables. " Ces actifs délaissés peuvent devenir inquiétants si les entreprises concernées ne sont pas capables d'adapter leurs modèles alors même que les réglementations sur les émissions de carbone se durcissent ", ajoute l'experte.

Les investisseurs doivent également se méfier de la "bulle ESG" qui se forme sur le marché lorsqu'ils envisagent de choisir des actions labellisées ESG, prévient Yuko Takano. " Il existe en effet des opportunités de croissance dans des domaines qui n'ont pas encore un score ESG très élevé, mais qui ont pourtant des plans concrets pour assurer une transition durable ", conclut la gérante.