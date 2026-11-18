Les perspectives optimistes de Target pour les fêtes de fin d'année laissent entrevoir une reprise soutenue, le secteur de l'habillement étant au cœur des attentions

Target TGT.N a annoncé mercredi des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre consécutif, mais le plus dur reste peut-être à faire pour consolider son retour en tant que distributeur synonyme de mode abordable.

Sous la direction de son directeur général Michael Fiddelke, l’entreprise a investi environ 5 milliards de dollars pour baisser ses prix, réaménager ses magasins et se concentrer sur des secteurs tels que l’épicerie et les jouets, attirant ainsi les clients avec des articles très demandés, notamment des en-cas protéinés et des cartes à collectionner.

Jusqu’à présent, ces investissements ont porté leurs fruits: après quatre années de baisse, l’action Target a grimpé d’environ 60 % depuis le début de l’année. Et ce, dans un contexte marqué par une forte inflation et des prix du carburant à des niveaux records , incitant les consommateurs américains à se montrer sélectifs dans leurs achats discrétionnaires et à opter pour des produits moins chers pour les produits de première nécessité.

Pourtant, les ventes de vêtements et de décoration d’intérieur — deux secteurs « qui ont fait notre renommée » — restent un défi, a déclaré Fiddelke mercredi lors d’une conférence téléphonique avec les analystes à l’issue de la publication des résultats.

Le chiffre d’affaires comparable total de Target a progressé de 5,6 % au troisième trimestre, dépassant les estimations de 3,5 %, selon les données compilées par LSEG. La fréquentation a augmenté de 5 % sur la période, tandis que le chiffre d’affaires comparable en ligne a progressé de 9,8 %.

Les dépenses d’investissement devraient s’élever à 5 à 6 milliards de dollars supplémentaires en 2027, a indiqué Target.

La société a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour 2026, passant de 5 % à 6 %, misant sur une demande résiliente pour les achats des fêtes de fin d’année, et a indiqué que les ventes de novembre affichaient une tendance supérieure à celles d’octobre.

'UNE PERTE DE CONCENTRATION'

Les investisseurs se sont focalisés sur la faiblesse des ventes de vêtements et de décoration d’intérieur, les efforts de relance n’ayant pas encore eu d’impact sur les articles coûteux et de consommation discrétionnaire. Ces deux catégories représentent ensemble environ 30 % des ventes de marchandises de l’entreprise.

Les ventes de vêtements ont reculé de 3,8 % au cours du trimestre considéré, tandis que celles de la décoration d’intérieur ont progressé de 2,5 %.

Lors de la conférence téléphonique de mercredi avec les analystes, Cara Sylvester, directrice du merchandising, a adopté un ton conciliant.

“Nous avons perdu de vue certains des articles incontournables sur lesquels comptent nos clients”, a déclaré Sylvester. “C’est de notre faute.” Elle a évoqué des difficultés particulières dans les secteurs de la mode féminine et des chaussures, qui, selon elle, affichent “des performances nettement inférieures aux attentes”.

Target prévoit de réduire le nombre de modèles d’environ 20 % et de baisser les prix de centaines d’articles afin de redresser la situation dans le secteur de la mode féminine. Les dirigeants s’attendent à voir les premiers signes de progrès au printemps 2027.

L’action de la société a progressé de 5 % en début de séance, après avoir fluctué avant l’ouverture.

Les secteurs de l’habillement et de la décoration d’intérieur sont les plus difficiles à redresser, car ils reposent sur la capacité à répondre aux goûts changeants des consommateurs et à convaincre ces derniers de faire des achats non essentiels, a expliqué Steve Shemesh, analyste chez RBC Capital Markets.

Pour Target, cependant, ce sont peut-être aussi les secteurs les plus importants. Alors que son principal concurrent, Walmart WMT.O — qui publie ses résultats trimestriels jeudi —, est principalement considéré comme un distributeur alimentaire qui vend également des produits divers, Target est d’abord un magasin de produits divers, et ensuite un distributeur alimentaire.

En effet, réussir ses gammes de vêtements et d’articles pour la maison “s’avérera impératif pour la rentabilité à long terme”, a déclaré Brett Husslein, analyste chez Morningstar. “C’est crucial.”

Les observateurs se tournent vers la période cruciale des fêtes de fin d’année pour voir si Target est sur la bonne voie. “J’ai vu des gammes de vêtements prometteuses pour les fêtes”, a déclaré Bruce Winder, analyste spécialisé dans le commerce de détail, citant notamment les populaires ensembles de pyjamas pour toute la famille ainsi que des pulls en cachemire vendus à 45 dollars.

ZOOM SUR L’IA

Plus généralement, Target a tenté de ramener les clients en misant sur l’expérience client: en veillant à ce que les magasins soient propres, que les rayons soient bien approvisionnés et que les clients puissent trouver ce dont ils ont besoin.

L’IA y contribue, ont déclaré les dirigeants.

Lisa Roath, directrice des opérations, a déclaré lors de la conférence téléphonique de mercredi: “Nous examinons de manière exhaustive la façon dont les stocks circulent dans l’ensemble de notre système… et nous recourons de plus en plus à l’IA et à la science des données avancée pour prendre ces décisions de manière plus intelligente et plus rapide.”

Fiddelke a ajouté que l’application de chat “Ask Target”, récemment lancée, génère des taux de conversion environ deux fois supérieurs à ceux des clients qui n’utilisent pas l’application.