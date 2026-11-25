(Zonebourse.com) - La bonne performance annuelle du fabricant de camping-cars et de caravanes ne dissipe pas les inquiétudes sur la demande. TP ICAP Midcap et Portzamparc pointent l'absence de relais de croissance pour le prochain exercice.

Trigano a publié hier soir des résultats annuels solides, avec un chiffre d'affaires en hausse de 3,8%, à 3,8 milliards d'euros. Le résultat net a progressé de 19%, à 285,7 millions d'euros.

Mais les perspectives pour le nouvel exercice suscitent davantage de prudence chez les analystes. TP Icap Midcap souligne que l'amélioration de la rentabilité en 2025/2026 provient "de l'industrie plus que de la demande" : la production de camping-cars et de caravanes a augmenté de 12,6%, ce qui a permis une meilleure absorption des coûts fixes.

Or, Trigano n'anticipe qu'une production stable au premier semestre 2026/2027, alors que les clients finaux font preuve d'attentisme. L'analyste estime ainsi que le groupe ne pourra plus compter autant sur l'augmentation des volumes pour soutenir ses marges.

Portzamparc relève également plusieurs signaux préoccupants. Les carnets de commandes affichent un retrait d'un demi-mois de production par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, les premières données de la saison 2026/2027 font état d'une baisse des immatriculations de camping-cars et de caravanes de 17,5% en Europe et de 26,3% en Allemagne.

Pour Arnaud Despre, analyste chez Portzamparc, le discours du management apparaît "plus défensif qu'en octobre sur une saison 2026/2027 sans croissance ni levier clair, avec un second semestre à risque". Dans ce contexte, Portzamparc maintient sa recommandation à l'achat, mais abaisse son objectif de cours de 175 à 163 euros.

Autour de 9h30, le titre recule de 1,1%, à 125,80 euros.

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