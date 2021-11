Les perspectives de l'économie américaine restent bien orientées, souligne Exane Solutions

Le marché obligataire est clairement dirigé par les flux et s'est déconnecté du newsflow macro-financier. Si cela peut rappeler le conundrum de 2004 (avec le rôle central joué par la Chine), le contexte leur paraît aujourd'hui bien différent avec une inflation attendue structurellement plus élevée (sachant que la Chine exporte désormais de l'inflation).

L'équipe de recherche d'Exane Solutions est, en revanche, beaucoup plus circonspecte sur le reflux des rendements obligataires et sur l'aplatissement de la courbe des taux dans un contexte aussi porteur.

Selon elles, les éléments précédents laissent présager que la poursuite de la réouverture de l'économie américaine va drainer une croissance du PIB et des BPA forte lors des prochains trimestres avec un policy mix plutôt favorable. Les indices actions internationaux en ont profité, avec une traction forte des secteurs cycliques, notamment ceux liés à la reprise de la consommation.

(AOF) - La semaine passée s'est révélée extrêmement favorable pour le scénario macro-financier : publication d'un ISM services à un niveau record, forte accélération des créations d'emplois en octobre, salve de résultats toujours largement au-delà des attentes, communication réussie de la Fed pour le démarrage du tapering, vote du plan budgétaire d'infrastructures avec pré-accord entre démocrates pour l'adoption de la moitié du programme build back better de Joe Biden, résultats concluants des tests pour le médicament de Pfizer contre la Covid, commentent les équipes d’Exane Solutions.

