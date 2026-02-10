Les perspectives de Gilead pour 2026 sont inférieures à celles de Wall Street, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gilead Sciences GILD.O a publié mardi des prévisions financières pour 2026 qui se situent dans le bas de la fourchette des attentes des analystes et ses actions ont chuté de près de 6 %.

La biotech californienne a également annoncé des ventes et des bénéfices au quatrième trimestre qui ont été légèrement supérieurs aux estimations de Wall Street.

Les ventes trimestrielles du médicament de prévention du VIH Yeztugo, qui a été lancé aux États-Unis l'année dernière sous la forme d'une injection bi-annuelle, ont totalisé 96 millions de dollars, dépassant les 88 millions de dollars prévus par Wall Street, selon les données de LSEG. Gilead a déclaré s'attendre à des ventes de Yeztugo de 800 millions de dollars en 2026, alors que les analystes prévoyaient 907 millions de dollars.

Brian Abrahams, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que les prévisions concernant le Yeztugo étaient "inférieures à l'attente de 1 milliard de dollars exprimée à voix basse par les investisseurs."

Les actions de Gilead, qui ont chuté de 3 % dans les échanges réguliers, étaient en baisse de près de 6 % après les heures d'ouverture, à 138,50 $.

Dans une interview, le directeur général Daniel O'Day a déclaré que Gilead avait réduit ses perspectives de croissance des ventes pour 2026 d'environ 2 points de pourcentage en raison d'un accord sur les prix avec l'administration Trump et de l'incertitude quant au nombre de personnes qui conserveront une couverture d'assurance dans le cadre des plans de la Loi sur les soins abordables maintenant que certaines subventions gouvernementales ont expiré.

O'Day a déclaré que les ventes de médicaments contre le VIH de l'entreprise, qui ont augmenté de 6 % en 2025, augmenteraient encore de 6 % en 2026.

Gilead a déclaré s'attendre à un bénéfice ajusté par action de 8,45 à 8,85 dollars en 2026. Les analystes prévoient un bénéfice de 8,75 dollars par action, soit 10 cents de plus que le point médian des prévisions de Gilead.

Gilead prévoit pour 2026 des ventes de produits de 29,6 à 30 milliards de dollars, alors que les analystes tablent sur 30,2 milliards de dollars.

Pour le quatrième trimestre 2025, l'entreprise a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,86 $ pour un chiffre d'affaires de 7,9 milliards de dollars. Les analystes de Wall Street attendaient en moyenne 1,81 $ par action et un chiffre d'affaires de 7,7 milliards de dollars.

Les ventes trimestrielles du médicament contre le VIH Biktarvy ont augmenté de 5 % pour atteindre 4 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,8 milliards de dollars.

Gilead a déclaré que les ventes de son portefeuille de médicaments contre les maladies du foie ont augmenté de 17 % pour atteindre 844 millions de dollars, tandis que les ventes de produits de thérapie cellulaire ont chuté de 6 % pour atteindre 458 millions de dollars, reflétant une concurrence accrue. Les ventes du médicament contre le cancer Trodelvy ont augmenté de 8 % pour atteindre 384 millions de dollars.