Les perspectives concernant les taux américains priment sur tout le reste

Les actions américaines ont résisté à la tendance mondiale et ont reculé mardi, après qu’une nouvelle série de données étonnamment élevées sur l’inflation aux États-Unis a provoqué une flambée des rendements obligataires et alimenté les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt plus rapide que prévu.

Cela a contrebalancé la baisse des prix du pétrole , qui ont atteint leur plus bas niveau depuis deux mois, et a éclipsé les développements majeurs liés à l’IA, notamment la controverse autour de Nvidia et l’introduction en bourse prévue d’Anthropic .

À lire aujourd’hui

EXCLUSIF – Anthropic vise une valorisation de 1 400 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, un test de l’engouement de Wall Street pour l’IA

Le conseil d’administration très fermé de Nvidia fait face à un test délicat, celui du « pot de miel »

Les prix à la consommation aux États-Unis progressent fortement pour le troisième mois consécutif

La dette liée à l’IA sous pression alors que les démocrates s’apprêtent à prendre le contrôle du Congrès

L'excédent commercial de la Chine dépasse les 1 000 milliards de dollars, porté par l'essor de l'IA qui stimule les exportations

Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui ACTIONS : Japon +3 %, Chine stable. Europe +0,3 % près de son plus haut historique, Royaume-Uni -0,3 %. Nasdaq -0,7 %, S&P 500 -0,4 %, Dow -0,3 %. SECTEURS/ACTIONS : Six secteurs du S&P 500 reculent, cinq progressent. Technologie -1,4 %, services financiers +0,5 %. Nvidia -5,5 %, Skydance -7,5 %. CoreWeave en hausse après la publication de ses résultats. Charter Communications +11 %. MARCHÉS DES CHANGES : Le dollar américain progresse. La plus forte baisse parmi les devises du G10 est celle du dollar australien, à -0,9 %; parmi les devises des marchés émergents, les plus fortes baisses concernent le peso chilien (-2 %) et le real brésilien (-1,5 %). OBLIGATIONS : Les rendements américains s'envolent, le rendement à 2 ans +20 points de base, la courbe s'accentue. Adjudication mitigée sur les obligations à 10 ans. MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX : Pétrole -1 %. Or -3 %



Thèmes d'actualité du jour:

Nvidia

L’affaire extraordinaire concernant la relation personnelle entre le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, et un espion chinois présumé continue de peser lourdement sur le cours de l’action de la société, qui a encore chuté de 5,5 % mardi. Cela porte sa baisse totale depuis son plus haut historique du 6 octobre à 31 %. Autrement dit, environ 1 700 milliards de dollars de capitalisation boursière ont été perdus en à peine un mois.

Mais compte tenu de l'empreinte historique de Nvidia à Wall Street, il est également remarquable de constater à quel point le marché dans son ensemble a bien résisté. Le 6 octobre, l’action Nvidia, le Nasdaq et le S&P 500 ont atteint des sommets historiques. Si l’on vous avait dit que l’action Nvidia allait ensuite chuter de plus de 30 % en un peu plus d’un mois, vous seriez-vous attendu à ce que le Nasdaq recule de moins de 10 % et le S&P 500 de seulement 4 %? Probablement pas.

Nvidia shares -31% from peak

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Nous connaissons enfin la valorisation de l’introduction en bourse d’Anthropic: 1 400 milliards de dollars. Il s’agit du haut de la fourchette de prix, sur une base entièrement diluée incluant des titres tels que les options sur actions et les actions restreintes. Ou, sur une base non diluée excluant ces titres, la valeur de marché d’Anthropic, calculée sur la base du flottant proposé, s’élèverait à environ 1 000 milliards de dollars. C’est une baisse considérable par rapport à certaines des estimations les plus optimistes de ces dernières semaines, qui allaient jusqu’à 2 000 milliards de dollars.

Quoi qu’il en soit, cela constitue un test majeur de l’appétit des investisseurs pour l’IA en ce moment, compte tenu des récentes turbulences. Entrer en bourse dans ce contexte peut être considéré aussi bien comme un acte de courage que comme une folie, et il est impossible de prédire comment la demande va se maintenir. L'effondrement de jeudi dernier, notamment chez les valeurs du secteur des semi-conducteurs, a été vertigineux, et le nuage qui plane sur Nvidia ne semble pas près de se dissiper. D'un autre côté, le marché a été, dans une certaine mesure, assaini, et l'effervescence s'est quelque peu calmée. Est-il temps de revenir sur le marché?

Waller fait des vagues

Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a secoué les marchés financiers mardi en déclarant qu’il pourrait se prononcer en faveur d’une hausse des taux de 50 points de base le mois prochain si les chiffres de l’IPC d’octobre s’avéraient élevés, ce qui s’est effectivement produit quelques heures plus tard. Ce n’est pas la première fois ces derniers mois que Waller surprend par ses déclarations: en septembre, il souhaitait encore « donner une chance à la désinflation », tout en identifiant des niveaux d’inflation mensuels spécifiques comme déclencheurs potentiels d’une hausse des taux.

Les commentaires de Waller ont du poids, car il est considéré comme l’un des membres les plus influents du FOMC, proche du président, et reflétant l’opinion dominante. Mais son parcours a été pour le moins mouvementé ces derniers temps. Il a exprimé son désaccord en faveur d’un assouplissement de la politique monétaire en juillet dernier et en janvier de cette année, et a déclaré le 20 mars qu’il pourrait envisager de voter en faveur d’une baisse des taux plus tard dans l’année si le marché du travail venait à s’affaiblir. Aujourd’hui, il met sur la table des hausses de taux exceptionnelles de 50 points de base.

Qu’est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

Enquête Tankan au Japon (novembre)

Taux de chômage en Corée du Sud (octobre)

Inflation en Allemagne (octobre, chiffres définitifs)

Discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne

Actualités concernant Nvidia

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