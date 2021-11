Les perspectives bien orientées pour les marchés émergents, assure Vontobel AM

A noter également que si le taux de vaccination dans les pays émergents est actuellement bien inférieur à celui de la plupart des pays développés, il devrait rattraper son retard de manière significative, et donner par là un coup de pouce supplémentaire aux actions émergentes, conclut Vontobel AM.

A l'heure actuelle, les marchés émergents se négocient à des plus bas quasi historiques par rapport aux marchés développés, tant en termes de ratios cours/bénéfices prévisionnels (décote de 35%, contre 22% sur une base historique) que de ratios cours/valeur comptable glissants (décote de 42%, contre 18% sur une base historique), ce qui constitue pour Roger Merz un bon point de départ pour une surperformance potentielle des marchés d'actions émergents par rapport aux marchés développés.

Selon plusieurs études quantitatives explique-t-il, le coût d'opportunité des investisseurs qui entrent et sortent du marché au bon moment dépasse les gains auxquels les investisseurs qui restent investis peuvent prétendre. Pourquoi ? Parce qu'ils manquent les meilleures séances, souligne le gérant.

(AOF) - Les actions émergentes ont déçu cette année par rapport à leurs homologues du monde développé, observe Roger Merz, gérant chez Vontobel AM. Les marchés sont à la peine alors que les tours de vis réglementaires ont ébranlé la confiance en Chine. Mais les investisseurs ne doivent pas ignorer cette classe d'actifs et plutôt s'employer à récolter tout ce qu'elle a à offrir, assure le gérant.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.