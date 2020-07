Les permis carbone flambent à nouveau

(AOF) - Le prix des permis d'émission de carbone sont en hausse de plus de 3% ce mardi sur l'Intercontinental Market d'Atlanta, pour atteindre désormais les 25,77 euros la tonne. Cela représente une hausse de plus de 68% par rapport au plus bas niveau de l'année en mars, en pleine crise du coronavirus. La réouverture des économies et les différents plans de soutien ont ainsi poussé les prix vers le haut. Par conséquent, il est désormais plus coûteux pour les centrales de produire de l'électricité à partir du charbon, les encourageant ainsi à se tourner vers les énergies renouvelables ou le gaz.