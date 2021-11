Les performances des fonds sur les céréales et les bovins ne cessent de progresser

Les retards de récolte dus à des conditions météorologiques extrêmes, combinées à la hausse des prix des engrais et la demande record d'éthanol ont soutenu la hausse.

Il semble qu’il faudra bien plus qu’un don de 6 milliards de dollars d’Elon Musk pour résoudre le problème de la faim dans le monde, au regard e la montée des prix de produits comestibles de base tels que les céréales et la viande.

Les céréales continuent leur ascension, les contrats à terme américains sur le maïs, le blé et l’avoine de décembre 2021 ayant augmenté respectivement de 6,9 %, 5,2 % et 28 % au cours des 30 derniers jours. Les retards de récolte dus à des conditions météorologiques extrêmes, combinées à la hausse des prix des engrais et la demande record d’éthanol ont soutenu la hausse. Les fonds investis dans les contrats à terme sur les matières premières comestibles, tels que les fonds Teucrium Corn et Wheat, ont augmenté respectivement de 5,6 % et 5,8 % au cours des 30 derniers jours. Les Exchange-Traded-Commodities (ETC) WisdomTree Corn et Wheat ont également progressé de 6,5 % et 5,7 % respectivement.

Dans le secteur de la viande, les contrats à terme sur les bovins vivants de décembre 2021 ont augmenté de 7,0 % depuis le début du mois d’octobre, sous l’effet d’une forte demande, de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et du coût élevé des aliments pour animaux et des autres intrants. Par conséquent, WisdomTree Live Cattle, qui investit dans les contrats à terme sur les bovins vivants, a augmenté de 2,9 % au cours de la même période.

