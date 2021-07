Les performances des ETF de pétrole et de gaz s'estompent

Avec l'incertitude quant aux prochaines actions de l'OPEC et le renforcement du dollar, le pétrole a connu sa plus forte baisse depuis fin mai.

Avec l'incertitude quant aux prochaines actions de l'OPEC et le renforcement du dollar, le pétrole a connu sa plus forte baisse depuis fin mai, après avoir atteint son plus haut niveau en six ans. Les prix du pétrole ont connu un fort mouvement haussier cette année, les campagnes de vaccination et les réouvertures économiques ayant entraîné un retour de la consommation mondiale de carburant. Les ETF exposés au pétrole et au gaz ont augmenté de 30,8 % au cours des trois derniers mois.

