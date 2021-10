Les pénuries pèsent sur la croissance du secteur privé français

(AOF) - L'activité dans le secteur privé français a ralenti en octobre, a annoncé le bureau d’études IHS Markit, les pénuries ayant freiné la production manufacturière. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est tombé à un plus bas de 6 mois à 54,7 après 55,3 en septembre. Il est conforme aux attentes. Le PMI des services est passé de 56,2 à 56,6 entre septembre et octobre et celui du secteur manufacturier, de 55 à 53,5. Le premier est au plus haut depuis 3 mois et le second est au plus bas depuis 9 mois.

Ils étaient attendus à respectivement 55,5 et 54.

" Alors que jusqu'à présent, les pénuries d'intrants s'étaient principalement traduites par des hausses de prix, elles se répercutent désormais de manière tangible sur les niveaux de production et sur les carnets de commandes, les entreprises ne disposant pas de stocks nécessaires à la production de leurs biens manufacturés et les clients se trouvant obligés d'annuler ou de reporter leurs commandes " a commenté Joe Hayes, économiste chez IHS Markit.

Avant d'ajouter : " Les entreprises interrogées en octobre ont indiqué que certains pans de l'économie, notamment l'industrie automobile, sont en réelle difficulté ".