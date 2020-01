Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les pays limitrophes de la Libye se réuniront jeudi à Alger Reuters • 22/01/2020 à 19:41









ALGER, 22 janvier (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères des pays limitrophes de la Libye se réuniront jeudi à Alger, a annoncé le pays hôte. La conférence, qui réunira l'Egypte, la Tunisie, le Soudan, le Tchad, le Mali et le Niger, aura lieu une semaine après celle de Berlin, organisée pour consolider le fragile cessez-le-feu entre les forces du maréchal Khalifa Haftar, qui tiennent l'est du pays, et le gouvernement d'entente nationale reconnu internationalement dirigé par Fayez al Sarraj. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, sera également présent, précise le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué. L'Algérie, qui a une frontière de 1.000 km avec la Libye, s'efforce de "dégager un consensus pour garantir les meilleures chances de parvenir à un accord de paix", a-t-on déclaré à Reuters de source proche du dossier. (Lamine Chikhi, version française Jean-Philippe Lefief)

