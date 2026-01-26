Les pays européens renforcent leur engagement en faveur de l'énergie éolienne en promettant 100 GW

Les pays européens s'engagent à produire 100 GW d'énergie éolienne en mer lors du sommet de Hambourg

Cet engagement s'inscrit dans le cadre de l'objectif de 300 GW d'ici 2050 après le conflit entre la Russie et l'Ukraine

WindEurope promet des réductions de coûts, la création de 91 000 emplois et une activité économique de 1 000 milliards d'euros

par Andreas Rinke, Holger Hansen et William James

Le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark et d'autres pays européens ont signé un pacte sur l'énergie propre lors d'un sommet à Hambourg lundi, s'engageant à fournir 100 gigawatts (GW) de capacité d'énergie éolienne en mer par le biais de projets conjoints à grande échelle.

L'accord, qui contraste fortement avec l'opposition du président américain Donald Trump à l'énergie verte, indique que les gouvernements d'Europe occidentale et septentrionale restent attachés à l'énergie éolienne en tant que moyen de renforcer la sécurité énergétique de la région.

S'exprimant lors du Forum économique mondial de Davos la semaine dernière, M. Trump a amplifié ses critiques à l'égard de la transition des pays européens vers une énergie à faible teneur en carbone, affirmant que les pays qui dépendent des éoliennes perdent de l'argent.

"Nous défendons notre intérêt national en favorisant les énergies propres, qui peuvent sortir le Royaume-Uni des montagnes russes des combustibles fossiles et nous donner la souveraineté et l'abondance énergétiques", a déclaré le ministre britannique de l'énergie, Ed Miliband, dans un communiqué.

La fin de la dépendance à l'égard de l'énergie russe, en particulier, figure parmi les principaux objectifs de l'Europe.

Lundi, les États membres de l'Union européenne ont donné leur accord final à l'interdiction des importations de gaz russe d'ici fin 2027, rendant ainsi juridiquement contraignante la rupture avec leur ancien principal fournisseur, près de quatre ans après l'invasion totale de l'Ukraine par Moscou .

Un nouveau déséquilibre vient toutefois assombrir les efforts en faveur de la souveraineté énergétique. L'UE s'est approvisionnée en gaz et en GNL auprès des États-Unis à hauteur de 27 % du total de ses importations en 2025. Selon l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, les nouveaux contrats de GNL pourraient porter ce chiffre à 40 % d'ici 2030.

L'engagement de stimuler la collaboration transfrontalière fait partie de l'objectif convenu par les pays de la mer du Nord en 2023 de disposer d'une capacité éolienne en mer de 300 GW d'ici à 2050.

RÉDUIRE LES COÛTS, CRÉER DES EMPLOIS

Le groupe de pression WindEurope a déclaré qu'en vertu de l'accord, ses entreprises membres s'engageaient à réduire les coûts, à créer 91 000 emplois et à générer 1 000 milliards d'euros (1 200 milliards de dollars) d'activité économique.

L'ajout de 100 GW en mer transformerait le marché européen de l'électricité, car la région dispose actuellement d'une capacité éolienne installée de 258 GW, à la fois sur terre et en mer, qui fournit 19 % de l'électricité consommée en Europe, selon les données de WindEurope.

Cette évolution pourrait profiter aux fabricants de technologies de réseau tels que Siemens Energy EN1n.DE et GE Vernova GEV.N , aux développeurs de projets tels que RWE

RWEG.DE et Orsted ORSTED.CO ainsi qu'aux fabricants d'éoliennes tels que Vestas VWS.CO .

Les opérateurs de réseau National Grid NG.L et TenneT Germany ont déclaré qu'ils allaient s'associer pour développer une liaison électrique reliant les parcs éoliens offshore britanniques et allemands en mer du Nord afin d'approvisionner les deux pays.

L'accord de lundi, dont une ébauche a été rapportée par Reuters la semaine dernière, a été signé lors du sommet de la mer du Nord par la Grande-Bretagne, la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Islande, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Norvège.

"En planifiant ensemble l'expansion, les réseaux et l'industrie et en les mettant en œuvre au-delà des frontières, nous créons une énergie propre et abordable, nous renforçons notre base industrielle et nous augmentons la souveraineté stratégique de l'Europe", a déclaré la ministre allemande de l'économie, Katherina Reiche.

Par ailleurs, Mme Reiche a dévoilé lundi des plans visant à relancer les appels d'offres allemands en matière d'énergie éolienne en mer, qui sont au point mort, grâce à un ensemble de mesures visant notamment à garantir aux investisseurs des revenus plus fiables.

En introduisant des "contrats de différence", les investisseurs recevront une compensation lorsque les prix du marché de l'électricité tombent en dessous d'un prix de référence convenu ou ils rembourseront une partie de leurs revenus lorsque les prix dépassent ce point de référence.

L'Allemagne doit redoubler d'efforts après que deux récents appels d'offres visant à développer des projets éoliens au large de ses côtes n'ont attiré aucune offre, alors que la Grande-Bretagne et l'Irlande ont mené des projets couronnés de succès, a déclaré Mme Reiche.

La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle signerait également d'autres accords avec des groupes plus restreints de nations participantes afin de promouvoir un développement plus efficace des projets transfrontaliers et des infrastructures permettant de créer des parcs éoliens en mer directement reliés à plusieurs pays.

Au début du mois de janvier, la Grande-Bretagne a obtenu un montant record de capacité éolienne en mer lors de sa dernière vente aux enchères d'électricité, lorsque des projets d'une capacité totale de 8,4 GW ont été attribués. (1 $ = 0,8409 euro)