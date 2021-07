Les pays de l'Opep+ pourraient augmenter leur production à partir du mois d'août

L'agence de presse a indiqué que la Russie et l'Arabie saoudite étaient parvenues à un accord préliminaire, tandis que, selon son concurrent Bloomberg, deux délégués ont qualifié tout accord de simple proposition.

(AOF) - Le baril de Brent et le baril de WTI affichent des hausses respectives de 1,35% et 2,10% jeudi en fin d'après-midi. Le cours du brut de la Mer du Nord ressort ainsi à 75,63 dollars, pendant que le West Texas Intermediate dépasse les 75 dollars pour la première fois depuis octobre 2018, alors que les pays de l'Opep+ sont réunis aujourd'hui pour discuter d'une éventuelle hausse de la production à partir du mois d'août.

