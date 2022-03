Les pays de l'AIE vont libérer 60 millions de barils de leurs réserves stratégiques

Dans le même temps, le gaz naturel progresse de 2,66% à 4,52 dollars par Mbtu. Selon des informations Reuters, la société Nord Stream 2 AG, enregistrée en Suisse et censée exploiter le gazoduc - toujours non opérationnel - reliant la Russie à l'Allemagne, serait sur le point de se mettre en cessation de paiement. Le ministre suisse de l'Economie a par ailleurs déclaré lundi que la société avait procédé au licenciement de ses 140 employés dans la ville de Zoug.

(AOF) - Face au bond des cours des matières premières, et en premier lieu du pétrole, provoqué par le conflit en Ukraine, les membres de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) ont décidé de libérer 60 millions de barils de leurs réserves de pétrole, a fait savoir le ministre japonais de l'Industrie, Koichi Hagiuda. Sur ces 60 millions, la moitié sera libérée par les Etats-Unis. Pas sûr que cela soit suffisant pour endiguer la hausse des cours, le Brent s'échangeant en fin de journée contre 105,58 dollars (+7,77%), son plus haut niveau depuis 2014.

