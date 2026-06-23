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Les Pays-Bas vont rejoindre l'initiative "Pax Silica" sur l'IA, menée par les États-Unis, malgré le différend avec ASML
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles tirées du paragraphe 3) par Toby Sterling

Les Pays-Bas rejoindront le groupe "Pax Silica", qui rassemble les pays alliés des États-Unis chargés de coordonner les chaînes d’approvisionnement en matière d’IA, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères, malgré les différends concernant les exportations vers la Chine du fabricant néerlandais d’équipements pour puces ASML ASML .

La participation néerlandaise à "Pax Silica" constitue une victoire importante pour l’un des piliers de la diplomatie technologique américaine. Cette décision coïncide avec la visite à Washington du ministre néerlandais du Commerce, Sjoerd Sjoerdsma, venu faire pression contre le projet de loi américain "Match Act", qui obligerait les alliés à s’aligner sur les contrôles à l’exportation imposés par Washington à l’égard de la Chine.

Si les États-Unis et les Pays-Bas ont convenu d’empêcher ASML d’exporter vers la Chine les outils de pointe nécessaires à la fabrication de circuits pour puces d’IA, les deux pays divergent quant à savoir si ASML devrait être autorisée à vendre et à entretenir certains équipements moins sophistiqués auprès de clients chinois.

Sjoerdsma et Jacob Helberg, sous-secrétaire d’État américain aux affaires économiques qui dirige l’initiative "Pax Silica", devraient saluer cette initiative comme un moyen de promouvoir le commerce et la sécurité économique, l’Union européenne devant y adhérer à une date ultérieure.

Parmi les autres gouvernements ayant rejoint "Pax Silica" figurent la Corée du Sud et le Japon. Taïwan, où est implanté le fabricant de puces TSMC, a apporté son soutien au groupe en tant que non-signataire.

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